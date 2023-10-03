Haberler Gündem Haberleri Şanlıurfa merkezli 18 ilde 'Uyuyan hücre' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Giriş Tarihi: 3.10.2023 07:00 Son Güncelleme: 3.10.2023 07:27

Şanlıurfa merkezli 18 ilde 'Uyuyan hücre' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Şanlıurfa merkezli 18 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik 'Uyuyan hücre' operasyonu başlatıldı. MİT ve Emniyet Teşkilatı'nın koordinesinde gerçekleşen operasyon kapsamında şu ana kadar 90'a yakın şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli 18 ilde ’Uyuyan hücre’ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberleri: Milli İstihbarat Teşkilatı, bölücü terör örgütünün istihbarat yapılanmasının Türkiye ayağının tespiti ve çökertilmesine yönelik yaklaşık 10 aydır Kuzey Irak, Suriye ve Türkiye içerisinde titiz bir çalışma yürüttüğü öğrenildi. Saha ajanlarının örgütün istihbarat yapılarına sızması neticesinde örgütle çalıştığı tespit edilen şüpheliler, yakın takibe alındı ve eş zamanlı operasyon başlatılması amacıyla emniyet birimleri ile koordinasyon sağlandı. Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından operasyon için hareket geçildi.

Şanlıurfa merkezli, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Batman, Isparta, Balıkesir, Şırnak, Kocaeli ve Amasya'da eş zamanlı olarak başlatılan 'Uyuyan Hücre' operasyonu kapsamında şu ana kadar 90'a yakın kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Operasyonun taktik düzey ile birlikte, Suriye'deki örgütün istihbarat yapılanmasının, Türkiye'de uyuyan hücre şeklinde faaliyet yürüten ağının yaklaşan Yerel Seçimler öncesinde çökertilmesi hedefleniyor.

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Şanlıurfa merkezli 18 ilde 'Uyuyan hücre' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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