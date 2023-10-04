YAVAŞ'IN ÇİRKİN YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI, KENDİSİNE SORU SORAN GENÇLERİ DIŞARI ATTIRDI

CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın çirkin yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Geçtiğimiz Mart ayında "Genç Dostu Seçim Modeli Buluşması" gerçekleştirip gençlerle bir araya gelen, gençlere şirin görünmek için sekilden şekile girip, gençlerin oyunu almak için onlara şirin görünen Yavaş, her fırsatta da hükümete karşı gençleri dolduruşa getirmeye çalıştı.



ABB Başkanı Mansur Yavaş soru soran öğrencileri salondan attırıp darp ettirdi | Video