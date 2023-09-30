Mansur Yavaş’ın ihale tiyatrosu: Osman Gökçek belgeleriyle ortaya koydu

Firmaların kimlere ait olduğuna ilişkin de çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Gökçek, "İhale alanlardan bir tanesi Ekrem Başar. İkinci şirkete bakıyoruz, onun da sahibi Emrah Başar. Üçüncü bir şirkete bakıyoruz, onun sahibi ise Gökhan Başar. Toplamda 91 milyon civarında bu 3 firmaya iş verilmiş. Ve bunlar açık ihale ile verilmemiş" dedi. Ankaralılara seslenen Gökçek, "Kıymetli Ankaralılar paralarınız nerelere gidiyor. Bin 655 adet babalarının çiftliği gibi almışlar ihaleleri kimlere vermişler, ne yapmışlar biz bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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