Bakan Koca ’söz konusu değil’ diyerek duyurdu! Kapanma gibi toplu tedbirler uygulanmayacak

"ÜLKE SATHINDA BİR AŞILAMA KAMPANYASI YÜRÜTTÜK, ÇOK BAŞARILI OLDUK"

COVID-19 salgını başladığında aşı çalışmalarının tamamını yakından takip ettiklerini ve kendi aşılarını da en kısa sürede geliştirip üretmeye çalıştıklarını vurgulayan Koca, sonunda Turkovac'ın da ortaya çıktığını kaydetti.

O dönemde hızla ülke sathında bir aşılama kampanyası yürüttüklerini ve sonuçta çok başarılı olduklarını ifade eden Koca, "Hayatını kaybeden sağlık çalışanı haberleri çok sıktı. Sağlık çalışanları aşılandıktan sonra bu ölümler çok azaldı." dedi.