Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakanlık duyurdu! Ankara'daki saldırı girişiminde kendini patlatan teröristin kimliği belli oldu
Giriş Tarihi: 4.10.2023 07:00 Son Güncelleme: 4.10.2023 07:10

Son dakika: Bakanlık duyurdu! Ankara'daki saldırı girişiminde kendini patlatan teröristin kimliği belli oldu

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı, Ankara'daki saldırı girişiminde bulunan ikinci teröristin de kimliğinin tespit edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden diğerinin de BTÖ (PKK/KCK) üyesi Özkan Şahin olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Bakanlık duyurdu! Ankara’daki saldırı girişiminde kendini patlatan teröristin kimliği belli oldu

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"01.10.2023 tarihinde Bakanlığımıza yönelik 2 terörist tarafından düzenlenen hain saldırı girişimi, kahraman polislerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde engellenmiş ve teröristler etkisiz hale getirilmişti.01.10.2023 tarihinde Bakanlığımıza yönelik 2 terörist tarafından düzenlenen hain saldırı girişimi, kahraman polislerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde engellenmiş ve teröristler etkisiz hale getirilmişti.

Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKKKCK) üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmişti.Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden diğerinin de BTÖ (PKK/KCK) üyesi Özkan Şahin olduğu tespit edilmiştir."

Kaniver Erdal kod adlı terörist Hasan Oğuz

Öte yandan hain saldırıyla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmada bakanlığın içine sızmaya çalışırken etkisiz hale getirilen teröristin kimliği tespit edilmişti.

Teröristin 10 yıl önce Mersin'den terör örgütüne katılan ve sözde Özel Kuvvet eğitimi aldığı belirtilen 27 yaşındaki Kaniver Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu, 2018 yılında hakkında arama kararı çıkartıldığı öğrenildi.

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Son dakika: Bakanlık duyurdu! Ankara'daki saldırı girişiminde kendini patlatan teröristin kimliği belli oldu
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