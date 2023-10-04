Başörtüsü düzenlemesine ‘HAYIR’, eşcinsel evliliğe ‘EVET’! CHP-HDP-TİP-EMEP yan yana...

LGBT SAVUNUCUSU EŞİK GÖNÜLLÜSÜNDEN ÇOK EŞLİLİK İDDİASI

Eşik Gönüllüsü Avukat Hülya Gülbahar ise konuşmasında, "reisli" aile modeli kurulmak istendiğini savundu. Gülbahar, "Türkiye'nin Talibanlaşması isteniyor. Kadın cinsi ve erkek cinsi hayatın bütün alanlarında ayırmak, kadınlar sokağa çıkamaz hale getirilmesek isteniyor bunlar adımları. Reisli bir aile modeline kesinlikle hayır diyeceğiz. Ne anayasa değişikliği ne yasa değişikliği ile reisli hayatı kabul etmeyeceğiz. LGBT evlilikleri önlemek adı altında erkek çok eşliliğinin önü açılmak isteniyor. LGBT evliliklerini engelleyeceğiz diyerek bütün bir topluma LGBT varoluşuna karşı en temel insan haklarına aykırı şekilde nefret suçu işlenmekte." ifadelerini kullandı.

LGBT İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ise "Bu çatı altında LGBT ve kadın haklarını yok etmeye yemin etmişlere karşı buradayız. Kimse LGBT ve kadın haklarını tartışmaya açabileceğini düşünmesin. Buradayız, yan yana mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

TİP MİLLETVEKİLİ İTTİFAK KURDUKLARINI İLAN ETTİ

TİP İstanbul Milletvekili Serra Kadıgil, "ittifak" kurulduğunu ilan etti. Kadıgil, "Sağıma soluma iyi bakın bugün ilan ediyoruz, erkek ittifakların muhabbetlerini dinlediğimiz yeter. Bu sisteme dur demek için buradayız. Biz bir ittifakın ilanı için buradayız. Erkek akla karşı kadın ittifakı için buradayız. Erkek akıllara sesleniyoruz bu sefer karşınızda en büyük kadın ittifakı var. Biz yeniden erkeğin reis olarak konumlandırıldığı LGBT'lerin düşmanlaştırıldığı bu düzeni kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

HDP MİLLETVEKİLİ DE KONUŞMA YAPTI

Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya da "Biz yasaların etkin şekilde uygulanmasını istiyoruz." dedi. Öte yandan basın açıklamasının ardından TBMM Basın Kapısında da bir açıklama yapıldı. Açıklama sırasında Kürtçe sloganlar atıldı, "dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa" denildi. Açıklama sırasında zılgıtlar yükseldi.

AK PARTİ'DEN LGBT TEPKİSİ: BİZİM TEK GAYEMİZ AİLEYİ KORUMAK

CHP, Yeşil Sol Parti ve TİP'in yaptığı bu açıklamaya AK Parti'den yanıt geldi. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Kadın hakları ve aile bütünlüğü birbirinin hasmı, rakibi, alternatifi değildir. Hem kadın güçlensin, hem aile bütünlüğü korunsun diye çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz." dedi.