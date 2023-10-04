İstanbul’da metrobüs rezaleti! Vatandaş İmamoğlu’na isyan etti





METROBÜS HATLARINA ULAŞMAK BİLE ÇOK ZOR

Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'daki toplu ulaşım krizi gittikçe büyüyor. Yolda kalan İETT araçları, arızalar nedeniyle geciken metro seferleri ve yetersiz metrobüs seferleri nedeniyle vatandaş mağdur oluyor.

Altunizade'de metrobüs rezaleti! Vatandaş İmamoğlu'na isyan etti | Video

Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için yola çıkan binlerce kişi, metrobüse ulaşmak için uzun kuyruklar oluşturmak zorunda kalıyor. Bu durumun son örneği bugün sabah saatlerinde Altunizade metrobüs durağında yaşandı. Bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde, Altunizade metrobüs hattına giden üst geçitteki insan yoğunluğu dikkat çekiyor.