İstanbul’da metrobüs rezaleti! Vatandaş İmamoğlu’na isyan etti

Megakent İstanbul'da yaşanan toplu ulaşım krizi her geçen gün yeni bir boyuta taşınıyor. Metrobüs duraklarındaki yoğunluk, vatandaşların bile kameralarına yansımaya başladı.
METROBÜS HATLARINA ULAŞMAK BİLE ÇOK ZOR
Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'daki toplu ulaşım krizi gittikçe büyüyor. Yolda kalan İETT araçları, arızalar nedeniyle geciken metro seferleri ve yetersiz metrobüs seferleri nedeniyle vatandaş mağdur oluyor.
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Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için yola çıkan binlerce kişi, metrobüse ulaşmak için uzun kuyruklar oluşturmak zorunda kalıyor. Bu durumun son örneği bugün sabah saatlerinde Altunizade metrobüs durağında yaşandı. Bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde, Altunizade metrobüs hattına giden üst geçitteki insan yoğunluğu dikkat çekiyor.
PLANSIZ YENİLEME ÇALIŞMALARI VATANDAŞI MAĞDUR EDİYOR
Tatil sezonunu bitmesiyle birlikte İstanbul olağan yoğunluğuna kavuştu. Toplu ulaşımdaki aksaklıklar da kendini iyice belli etmeye başladı. Beşyol metrobüs durağında da plansızlıktan kaynaklı olarak yoğunluk yaşandı. Vezneciler metro hattındaki yürüyen merdiven arızası nedeniyle, merdivenin kullanılamaması vatandaşları mağdur etti.