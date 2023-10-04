Kılıçdaroğlu Halk TV’deki terör propagandasına arka çıktı: Ayşenur Arslan’a destek verip RTÜK’ü hedef aldı

Halk TV'de teröristlerle ilgili skandal ifadeler! Ayşenur Arslan: Hiçbir şey yapılmadan ölünmez | Video

"HİÇBİR ŞEY YAPAMADAN ÖLÜNMEZ"

Arslan teröristin kendisini patlatamadığını uzaktan kumanda ile patlatılmış olabileceğini savunarak şu skandal sözleri söyledi: Türkiye'de değil dünyada da böyledir belki o kendisini patlattı denilen kişi yani terörist. Uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki hiçbir şey yapamadan ölmesi... Bir PKK'lı teröristin öcünü alıyorlarmış yahu hiçbir şey yapamadan ölünmez.