Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu Halk TV’deki terör propagandasına arka çıktı: Ayşenur Arslan’a destek verip RTÜK’ü hedef aldı
Giriş Tarihi: 4.10.2023 23:49 Son Güncelleme: 4.10.2023 23:58

Kılıçdaroğlu Halk TV’deki terör propagandasına arka çıktı: Ayşenur Arslan’a destek verip RTÜK’ü hedef aldı

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan geçtiğimiz hafta Ankara’da gerçekleştirilen hain saldırı girişimi ile ilgili skandal ifadeler kullanarak terör propagandası yapmıştı. Arslan, “O kadar manasız ki teröristin gelip hiçbir şey yapamadan ölmesi. Bana sorarsanız aykırı... Hiçbir şey yapamadan ölünmez" demişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Halk TV'deki terör propagandasına arka çıkıp Arslan’a destek verdi. RTÜK'ün Halk TV'ye verdiği cezanın kabul edilemez olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin sözlerine katılmamanız, size 'terörün amacına hizmet' gibi ağır bir iftirada bulunma hakkı tanımaz." dedi.

Kılıçdaroğlu Halk TV’deki terör propagandasına arka çıktı: Ayşenur Arslan’a destek verip RTÜK’ü hedef aldı

Terör örgütü PKK mensubu iki terörist, geçtiğimiz Ankara'da bombalı saldırı girişiminde bulunmuştu. Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan hain saldırıya ilişkin skandal ifadelere imza atmıştı.

Halk TV'de teröristlerle ilgili skandal ifadeler! Ayşenur Arslan: Hiçbir şey yapılmadan ölünmez | Video

"HİÇBİR ŞEY YAPAMADAN ÖLÜNMEZ"

Arslan teröristin kendisini patlatamadığını uzaktan kumanda ile patlatılmış olabileceğini savunarak şu skandal sözleri söyledi: Türkiye'de değil dünyada da böyledir belki o kendisini patlattı denilen kişi yani terörist. Uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki hiçbir şey yapamadan ölmesi... Bir PKK'lı teröristin öcünü alıyorlarmış yahu hiçbir şey yapamadan ölünmez.

RTÜK'TEN HALK TV'YE CEZA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Ayşenur Arslan'ın, Ankara'da gerçekleştirilen bombalı terör eylemine ilişkin yorumlarını, yayıncılık ilkelerine aykırı bularak, Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası ve 5 kez program durdurma yaptırımı uygulandığını açıkladı.

KILIÇDAROĞLU TERÖR PROPAGANDASINA ARKA ÇIKTI

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçraoğlu Halk TV'deki bu skandala resmen arka çıktı. Halk TV'ye verilen cezanın kabul edilemez olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu terör propagandası yapan Ayşenur Arslan'a da destek verdi.

Kılıçdaroğlu Arslan'ın skandal açıklamalarına karşı "Bir kişinin sözlerine katılmamanız, size "terörün amacına hizmet" gibi ağır bir iftirada bulunma hakkı tanımaz." paylaşımını yaptı.

ÖCALAN'A ÖVGÜLER YAĞDIRAN YANARDAĞ'A DA DESTEK VERMİŞTİ

Diğer yandan Kılıçdaroğlu, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdıran ve serbest bırakılması gerektiğini savunan Merdan Yanardağ'a da destek çıkmıştı.

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Kılıçdaroğlu Halk TV’deki terör propagandasına arka çıktı: Ayşenur Arslan’a destek verip RTÜK’ü hedef aldı
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