Kılıçdaroğlu Halk TV’deki terör propagandasına arka çıktı: Ayşenur Arslan’a destek verip RTÜK’ü hedef aldı

Terör örgütü PKK mensubu iki terörist, geçtiğimiz Ankara'da bombalı saldırı girişiminde bulunmuştu. Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan hain saldırıya ilişkin skandal ifadelere imza atmıştı.
Halk TV'de teröristlerle ilgili skandal ifadeler! Ayşenur Arslan: Hiçbir şey yapılmadan ölünmez | Video
"HİÇBİR ŞEY YAPAMADAN ÖLÜNMEZ"
Arslan teröristin kendisini patlatamadığını uzaktan kumanda ile patlatılmış olabileceğini savunarak şu skandal sözleri söyledi: Türkiye'de değil dünyada da böyledir belki o kendisini patlattı denilen kişi yani terörist. Uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki hiçbir şey yapamadan ölmesi... Bir PKK'lı teröristin öcünü alıyorlarmış yahu hiçbir şey yapamadan ölünmez.
KILIÇDAROĞLU TERÖR PROPAGANDASINA ARKA ÇIKTI
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçraoğlu Halk TV'deki bu skandala resmen arka çıktı. Halk TV'ye verilen cezanın kabul edilemez olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu terör propagandası yapan Ayşenur Arslan'a da destek verdi.
Kılıçdaroğlu Arslan'ın skandal açıklamalarına karşı "Bir kişinin sözlerine katılmamanız, size "terörün amacına hizmet" gibi ağır bir iftirada bulunma hakkı tanımaz." paylaşımını yaptı.