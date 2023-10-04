O hain dağda... Terörist Duran Kalkan’ın yanında

ÖNCE İSİMLERİ TESPİT EDİLDİ

İlk olarak teröristlerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlatan ekipler, kendisini patlatan teröristin elde edilebilen parçalarından alınan örnekleri Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Parmak izi ve DNA testlerinden çıkan sonuçların kesinlik kazanması için teröristin Mersin'de yaşayan ailesinden de kan, kıl ve doku örneği alındı. Yapılan çalışma sonucu kendini patlatan teröristin bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi "Kanivar Erdal" kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edildi.