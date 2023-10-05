CHP’li belediye konser için esnafa çöktü

İzmir'in CHP'li Karaburun Belediyesi, 101. kurtuluş yılı etkinlikleri kapsamında Tuğba Özerk'e 16 Eylül'de Mordoğan'da, Deniz Seki'ye de 17 Eylül'de Karaburun'da konser verdirdi. İddiaya göre konserler öncesi otel ve işletmelere giden zabıtalar, "101. kurtuluş yılı etkinlikleri kapsamındaki konserler için gönlünüzden ne koparsa" diyerek, Nigar Arsevi Yeter ismindeki bir kadının hesabına bağış yapmalarını istedi.Bununla da yetinmeyen zabıtalar, dekontun fotoğrafını da verilen cep telefonu numarası üzerinden göndermelerini talep etti. Bu şekilde yaklaşık 1 milyon 200 bin lira bağış toplandığı iddia edildi. SABAH'ın ulaştığı belgelere göre ise belediye kasasından, iki konser için toplam 1 milyon 566 bin lira ödendi. Esnaftan ve otel sahiplerinden toplanan 1 milyon 200 bin liranın nerede kullanıldığı akıllarda soru işareti bıraktı.