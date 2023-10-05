Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun "mutfak şovunu hedef aldı!

14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerin ardından CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Özgür Özel, 'Değişim Yüzyılı, Yüzyılın Değişimi' başlıklı toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.
"TÜRBÜLANSA GİREN UÇAK" BENZETMESİ
Seçim yenilgisi sonrasında 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP liderini hedef alan Özel, partisini türbülansa giren uçağa benzetti. Özel, Kılıçdaroğlu'nu ise isim vermeden, yemek videoları üzerinden eleştirdi. Özel şu ifadeleri kullandı:
"CHP'nin tarihiyle uyuşmayan siyasi figür eksikliğini reddediyoruz. Biz CHP'de önemli bir sıkıntı olarak bir uçakta ne zaman panik yaşandığını sorduğumuzda ilk cevabı türbülans olduğunda cevabını alıyoruz. Ama uçakta türbülans olunca panik yaşanmıyor, uçakta panik ve sorgulama ve endişe türbülansın anonsu yapılmadıysa yaşanıyor. Aniden olduysa ve bilmeden olduysa yaşanıyor."
"ÖRGÜT TÜRKİYE İLE AYNI ANDA ÖĞRENDİ"
Kılıçdaroğlu'nu seçim döneminde mutfakta çektiği videolar üzerinden hedef alan Özel, "CHP'nin değişime açık bir parti olduğu son derece tartışma götürmeyecek bir hususken bu değişimin bir yerlerde kararlaştırılıp, mutfaktaki videolardan ya da grup toplantısında tüm Türkiye ile aynı anda öğrenen örgütün bu siyasete uyum gösterme ve özellikle de tartışmadan kabullenme gibi bir şeyin beklenmesinin örgütümüzü var eden dinamiklere ve kendi siyasetimizin var oluşuyla çeliştiğini düşünüyoruz" diye konuştu.