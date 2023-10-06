SON DAKİKA | HDP’li Sezai Temelli hakkında soruşturma

TÜRK ORDUSUNU HEDEF ALDI



HDP Milletvekili Sezai Temelli, PKK terör örgütüne ait kanalına çıkarak alçak iftiralarla Türk ordusunu hedef aldı.

SKANDAL SÖZLER!

Temelli, "Savaştan beslenen bir zihniyet her türlü saldırıyı ısrarlı bir şekilde sürdürüyor. Olan Kürt halkına, Kürt çocuklarına oluyor çünkü hedef Irak ve Suriye Kürdistan'ıdır" dedi.