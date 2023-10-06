Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | HDP'li Sezai Temelli hakkında soruşturma
Giriş Tarihi: 6.10.2023 18:12 Son Güncelleme: 6.10.2023 18:45

SON DAKİKA | HDP'li Sezai Temelli hakkında soruşturma

Son dakika: HDP'li Sezai Temelli, terör örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarını nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) hedef alarak terör örgütünün kanalında alçak iftiralarda bulundu. Temelli’nin skandal açıklamaları sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
SON DAKİKA | HDP’li Sezai Temelli hakkında soruşturma

Son dakika haberine göre; Terör örgütü PKK'nın 1 Ekim'de Ankara'daki alçak saldırı girişimi sonrası Türkiye önce TSK'nın Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği hava harekatları ile daha sonra ise MİT'in Suriye'deki nokta operasyonları ile örgüte ağır darbe indirdi.

KRİTİK NOKTALAR VURULDU

TSK Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği 3 hava harekatı ile hem çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi hem de terör örgütüne ait kritik tesisleri imha etti.

TÜRK ORDUSUNU HEDEF ALDI

HDP Milletvekili Sezai Temelli, PKK terör örgütüne ait kanalına çıkarak alçak iftiralarla Türk ordusunu hedef aldı.

SKANDAL SÖZLER!

Temelli, "Savaştan beslenen bir zihniyet her türlü saldırıyı ısrarlı bir şekilde sürdürüyor. Olan Kürt halkına, Kürt çocuklarına oluyor çünkü hedef Irak ve Suriye Kürdistan'ıdır" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söz konusu skandal açıklamaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Temelli hakkında 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.

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SON DAKİKA | HDP'li Sezai Temelli hakkında soruşturma
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