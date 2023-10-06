SON DAKİKA | HDP’li Sezai Temelli hakkında soruşturma

Son dakika haberine göre; Terör örgütü PKK'nın 1 Ekim'de Ankara'daki alçak saldırı girişimi sonrası Türkiye önce TSK'nın Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği hava harekatları ile daha sonra ise MİT'in Suriye'deki nokta operasyonları ile örgüte ağır darbe indirdi.
KRİTİK NOKTALAR VURULDU
TSK Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği 3 hava harekatı ile hem çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi hem de terör örgütüne ait kritik tesisleri imha etti.
TÜRK ORDUSUNU HEDEF ALDI
HDP Milletvekili Sezai Temelli, PKK terör örgütüne ait kanalına çıkarak alçak iftiralarla Türk ordusunu hedef aldı.
TSK PKK'YI VURUYOR,— Sabah (@sabah) October 5, 2023
SES HDP'DEN GELİYOR!
HDP milletvekili Sezai Temelli, TSK'nın Suriye ve Irak'ın kuzeyinde düzenlediği hava harekatından rahatsız oldu.
Terör örgütü PKK'nın kanalına çıkan HDP'li Temelli, TSK'nın sivilleri öldürdüğü yalanını ortaya atıp, operasyonu kınadı. pic.twitter.com/6r0sOINCnv
SKANDAL SÖZLER!
Temelli, "Savaştan beslenen bir zihniyet her türlü saldırıyı ısrarlı bir şekilde sürdürüyor. Olan Kürt halkına, Kürt çocuklarına oluyor çünkü hedef Irak ve Suriye Kürdistan'ıdır" dedi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Söz konusu skandal açıklamaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Temelli hakkında 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.