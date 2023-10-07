Bakan Yerlikaya duyurdu! Ankara ve İstanbul’da FETÖ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Ankara'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne yönelik eş zamanlı 2 ayrı operasyon düzenlendi. BYLOCK yazışma içeriklerinde adları geçen 9 şüpheli şahıs yakalandı

İstanbul ve Ankara'da gerçekleşen operasyonlar kapsamında yakalanan FETÖ'cüler arasında ihraç edilmiş olan 1.sınıf emniyet müdürü H. K., bir avukat ve aktif görev yapan 5 polis bulunuyor.

Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum

FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek