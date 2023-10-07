Bakan Yerlikaya: "İstanbul ve Ankara'da FETÖ’ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı" | Video 07.10.2023 | 09:51 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Ankara'da FETÖ’ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüphelinin yakalandığını açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Ankara'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüphelinin yakalandığını belirterek "Halkımızın üzerine ateş açan hainlerin peşini bırakmayacağız" dedi.Bakan Yerlikaya şöyle devam etti:"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne yönelik eş zamanlı 2 ayrı operasyon düzenlendi. BYLOCK yazışma içeriklerinde adları geçen 9 şüpheli şahıs yakalandı.İstanbul ve Ankara'da gerçekleşen operasyonlar kapsamında yakalanan FETÖ'cüler arasında ihraç edilmiş olan 1.sınıf emniyet müdürü H. K., bir avukat ve aktif görev yapan 5 polis bulunuyor.Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."