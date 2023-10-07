Bakan Yerlikaya: "İstanbul ve Ankara'da FETÖ’ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı" | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Ankara'da FETÖ’ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya şöyle devam etti:
"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne yönelik eş zamanlı 2 ayrı operasyon düzenlendi. BYLOCK yazışma içeriklerinde adları geçen 9 şüpheli şahıs yakalandı.
İstanbul ve Ankara'da gerçekleşen operasyonlar kapsamında yakalanan FETÖ'cüler arasında ihraç edilmiş olan 1.sınıf emniyet müdürü H. K., bir avukat ve aktif görev yapan 5 polis bulunuyor.
Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."
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