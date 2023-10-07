Haberler Gündem Haberleri Ekrem İmamoğlu’ndan CHP seçimlerine açık çek: Cemal Canpolat’ın listesini yırtana ödül
Giriş Tarihi: 7.10.2023 23:02 Son Güncelleme: 7.10.2023 23:07

Ekrem İmamoğlu’ndan CHP seçimlerine açık çek: Cemal Canpolat’ın listesini yırtana ödül

Ekrem İmamoğlu’ndan CHP İstanbul seçimlerine bir müdahale daha geldi. CHP İstanbul İl Başkanlığını Özgür Çelik’in kazanması için tüm imkanlarını seferber eden Ekrem İmamoğlu bu kez de Haliç Kongre Merkezi’nde Özgür Çelik’i destekleyen ilçe başkanlarıyla toplantı yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Çelik’in kazanması için ilçe başkanlarıyla yaptığı toplantıda bu kongrenin kazananının Özgür Çelik olması gerektiğini bunun için bütün delegelerin evlerinin tek tek ziyaret edilerek eşya eksiği, borcu, kredisi gibi bütün sıkıntıların giderilmesi için açık çek verdiği belirtildi. Ayrıca oy kullanan delegelerin Cemal Canpolat’ın listesini yırtıp, telefonla Özgür Çelik’e oy verdiklerini gösteren görüntü çekmeleri durumunda ödüllendirileceği öğrenildi.

Halit TURAN Halit TURAN
Ekrem İmamoğlu’ndan CHP seçimlerine açık çek: Cemal Canpolat’ın listesini yırtana ödül

İBB yönetiminde olan bütün billboardlarda, reklam panolarında Özgür Çelik'in afişleri asılırken "Sosyal adaleti sağlamak için İstanbullunun parasını, İstanbul'un yoksuluna dağıtacağım" diyen Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin İstanbul seçimlerine İBB bütçesiyle müdahalesi tam gaz devam ediyor.

İKNA ODALARI KURDULAR

Sadece Özgür Çelik'in reklamını yapmakla kalmayan Ekrem İmamoğlu, Harbiye Hilton Otel'de Özgür Çelik'e verdirdiği kokteylin finansmanını sağlarken, Çelik'i kendisine ayrılan katta delegelerle buluşturmuştu. Emirgan Büyükşehir Tesislerinde de kararsız delegelerle birebir görüşen İmamoğlu'ndan yeni bir hamle daha geldi.

İLÇE BAŞKANLARINA AÇIK ÇEK

İBB Başkanı İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde Özgür Çelik'i destekleyen İlçe başkanlarıyla yaptığı toplantıda bu kongrenin kazananın Özgür Çelik olması gerektiğini belirterek tüm delegelerle tekrar görüşülmesi talimatı verdi. İmamoğlu yaptığı toplantıda delegelerin eşya eksiği varsa giderilmesi, borçlarının ödenmesi, kredisi olanların kredilerinin kapatılması, kira borcu varsa ödenmesini belirterek açık çek verdiği öğrenildi.

CEMAL CANPOLAT'IN LİSTESİNİ YIRTANA ÖDÜL

İmamoğlu'nun talimatları arasında delegelerin sandıklara telefonla girmesini istediği, Cemal Canpolat'ın listeleri yırtılarak, Özgür Çelik'e oy kullananların ödüllendireceğini söyledi. Delegelerin video kaydıyla bunu belgelediklerinde parayla ödüllendirileceğini söylediği öğrenildi.

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Ekrem İmamoğlu’ndan CHP seçimlerine açık çek: Cemal Canpolat’ın listesini yırtana ödül
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