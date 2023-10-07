Ekrem İmamoğlu’ndan CHP seçimlerine açık çek: Cemal Canpolat’ın listesini yırtana ödül

İKNA ODALARI KURDULAR

Sadece Özgür Çelik'in reklamını yapmakla kalmayan Ekrem İmamoğlu, Harbiye Hilton Otel'de Özgür Çelik'e verdirdiği kokteylin finansmanını sağlarken, Çelik'i kendisine ayrılan katta delegelerle buluşturmuştu. Emirgan Büyükşehir Tesislerinde de kararsız delegelerle birebir görüşen İmamoğlu'ndan yeni bir hamle daha geldi.