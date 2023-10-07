SON DAKİKA | AK Parti’de MKYK üyeleri belli oldu!

Ak Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı. Partiyi yerel seçimlere götürecek olan A takım kadrosu belirleneceği kongrede Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi oldu.

İşte 75 kişinin yer aldığı listedeki isimler...

- Genel Başkan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan