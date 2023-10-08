CHP İstanbul İl Başkanı Adayı Cemal Canpolat: Oy için İBB’de delegeler işe alındı

"DELEGELER OY İÇİN İŞE ALINDI"

"CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum!" diyen Canpolat hızını alamadı ve "CHP delegelerini, size oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum." dedi.

"BAKAN OLMAK İÇİN KAPIDA BEKLEYENLER DEĞİŞİMCİ OLDU"

Canpolat ayrıca "4 gün önce Genel Başkan için gözyaşı dökenlerin, Bakan olmak için kapıda bekleyenlerin 'Değişim' diye ortaya çıkmasını kabul edemez bu parti!" diye ekledi.

Canpolat konuşması boyunca sık sık değişimcilere yüklendi ve Kılıçdaorğlu destekçilerinden alkış aldı.