MSB duyurdu! 4 FETÖ’cü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ mensubu 4 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.