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Giriş Tarihi: 8.10.2023 13:18

MSB duyurdu! 4 FETÖ'cü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ mensubu 4 kişinin yakalandığını açıkladı.

DHA
MSB duyurdu! 4 FETÖ’cü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ mensubu 4 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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MSB duyurdu! 4 FETÖ'cü yakalandı
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