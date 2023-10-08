MSB duyurdu! 4 FETÖ’cü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ mensubu 4 kişinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 8, 2023
Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/c1Rfvsf8P2