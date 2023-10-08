TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan itidal çağrısı! "İki devletli bu çözümden başka bir yol olmadığı ortadadır"

Kurtulmuş, "Tam manasıyla bağımsız, bütün kurum ve kuruluşlarıyla teşekkül etmiş bir Filistin devleti kurulana kadar Orta Doğu'daki bu kargaşa maalesef sona ermeyecektir. İki devletli bu çözümden başka bir yol olmadığı artık ayan beyan ortadadır." değerlendirmesini yaptı.

"Bir kere daha ifade ediyoruz ki, 1967'de BM tarafından kabul edilen sınırlara dönülünceye kadar, yani başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti tamamıyla müstakil hale gelinceye kadar Orta Doğu'daki bu kargaşa sona ermeyecek." diyen Kurtulmuş, bir an evvel herkesi haktan, hukuktan, insanlıktan ve barıştan yana olmaya davet ettiklerini dile getirdi.

Kurtulmuş, millet olarak bu üç büyük mescide tarih boyunca hürmet ve hizmet ettiklerini aktararak, "İnşallah bu üç mescide de kıyamete kadar hürmet edecek ve kıyamete kadar hizmet etmek bu millete Allah'ın izniyle nasip olacaktır." ifadelerini kullandı.

"CAMİLERİMİZİ TOPLUMSAL HAYATIMIZIN MERKEZİ HALİNE GETİRMEYE GAYRET EDECEĞİZ"

Camilerin bir başka özelliğinin "toplumsal dayanışmanın, yardımlaşmanın ve meseleleri çözmenin merkezi" olduğunu belirten Kurtulmuş, İstiklal Harbi'nin kurtuluş mücadelesini ateşleyen en temel merkezlerin başında camilerin geldiğini söyledi.

Camilerin bugün sıkıntılı anlarda önemli merkezlerden olduğunu dile getiren Kurtulmuş, deprem felaketinden sonra birçok caminin yardım toplama ve ulaştırmada bir merkez gibi çalıştığını iftiharla gördüklerini anlattı.

Camilerin aynı zamanda birer kültür sanat merkezi olduğunu da ifade eden Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Son zamanlarda maalesef bazı olumsuz propagandalar yapılıyor. Bunlara hiç aldırış etmeden yolumuza devam edeceğiz. Hele siz değerli din görevlisi kardeşlerimizin huzurunda bunu söylemeyi bir vazife telakki ediyorum. 'Yok efendim Türkiye'de falanca akım artıyor, falanca okullarımızdaki, dini okullarımızdaki öğrenciler bile bazı şekilde dini hayattan, dini yaşayıştan uzak kalıyor. Deizim artıyor, ateizm artıyor.' Bunların hepsini bir tarafa bırakalım. Hepinizin önünde onlarca örnek vardır. Bu memlekette İslam'a en uzak yaşantı içerisinde olan insanların bile, şöyle bir sıksanız, şöyle bir sallasanız altından Müslümanlık çıkar. Onun için diyorum ki, bu milletin mayası Müslümanlıktır ve bu millet kendi mayasıyla buluşmayı bilir. Bize düşense sadece o üzerine kül tutmuş olan közleri üflemek ve altındaki o kor ateşi yeniden ortaya çıkarmaktır."

"BİZİM İŞİMİZ MAHALLEDEKİ O RUHU CANLANDIRMAK"

İstanbul Valisi Davut Gül ise mahalle ölçeğinde din görevlileri ile çalışma yapacaklarını söyledi.

"Sadece bizlere emrolunan namaz kılmak değil, aynı zamanda cemaatle namaz kılmaktır." diyen Gül, bunun için camileri hayatın merkezine alarak din görevlileri öncülüğünde, bütün sosyal olaylara öncülük ederek bir çalışma yapacaklarını kaydetti.

Vali Gül, "Bizim işimiz mahalledeki o ruhu canlandırmak. Bunun için mahalledeki dilenci, sokakta yatan insanlar, mahalledeki bağımlılar, mahalledeki gençler, mahalledeki hanım kardeşlerimiz hepsi bizim birinci önceliğimiz." diye konuştu.

İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş da Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın bu yılki konusunun "Hazreti Peygamber, İman ve İstikamet" olarak belirlendiğini kaydetti.