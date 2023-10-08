TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan itidal çağrısı | Video

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Tam manasıyla bağımsız, bütün kurum ve kuruluşlarıyla teşekkül etmiş bir Filistin devleti kurulana kadar Orta Doğu'daki bu kargaşa maalesef sona ermeyecektir. İki devletli bu çözümden başka bir yol olmadığı artık ayan beyan ortadadır." dedi.