Barış için bağımsız Filistin devleti şart

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2019'da tahsis edilmesinde öncü olduğu arazide temellerini attığı İstanbul Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin açılış törenine katıldı. Cumhuriyet döneminde inşa edilen ilk kilise olma özelliği taşıyan Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Açılış Töreni'nde cemaatin alkışlarıyla karşılanan Erdoğan'ın kürsü konuşmasına Filistin'le ilgili sözleri damga vurdu:Nefret suçlarına göz yumanlar, farklı kültürlerin bir arada barış içinde yaşama iradesini de ne yazık ki dinamitlemektedir. Bölgemizdeki sorunların kökeninde Filistin meselesi bulunuyor. Bu mesele hakkaniyete uygun çözülmedikçe bölgemiz barışa hasret yaşamaya devam edecektir.Orta Doğu'ya kalıcı barışın gelebilmesi ancak Filistin-İsrail sorununun nihai bir çözüme kavuşturulmasıyla mümkündür. Bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi artık ertelenemez bir ihtiyaçtır. Bölgede gerilimi tırmandıracak, daha fazla kan akmasına yol açacak, sorunları derinleştirecek her türlü adımdan imtina edilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Sükunetin tekrar tesis edilmesi için başlattığımız diplomatik çabaları yoğunlaştırarak devam ettirmekte kararlıyız. Türkiye, çatışmaların bir an önce durması, son hadiselerle birlikte iyice tırmanan gerilimin düşürülmesi için elinden geleni yapmaya hazırdır.Kudüs gerilimin sembolü oldu. Türkiye olarak tepkimizi her fırsatta dile getirdik. Ateşe körükle gitmenin faydası yok. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Filistin meselesi uluslararası hukuka göre çözülmelidir.2019'datemelini birlikte attığımız Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin açılışında sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum. Farklı inanç gruplarına karşı ayrımcılığa izin vermeyiz. Türkiye farklı kültürleri asırlar boyunca barış içinde yaşatmış örnek birikime sahiptir. Bizim medeniyetimizde mazlumun da zalimin de kimliğine bakılmaz. Kimliğine bakılmaksızın zalimin karşısında, mazlumun yanında durmak bizim görevimizdir.Diniazınlıklara ait ibadethanelerin restorasyonunu da ihmal etmedik. Toplam 20 ibadethanenin restorasyonunu gerçekleştirdik. Hiçbir şekilde bazı ülkelerle ikili ilişkilerimizde zaman zaman yaşadığımız anlaşmazlıkların vatandaşlarımızı etkilemesine izin vermiyoruz. Ülkemizdeki azınlıklara ait 58 okul mevcuttur. 2013 yılında Süryanilerin okulunun açılmasını da gerçekleştirdik. Okulları devletimizin resmi okullarından ayrı tutmuyoruz. Bu bölgede talep edilen okul konusunu da İçişleri Bakanımızın bugün verdiği müjdeyle yaklaşık 2 dönüme yakın arazinin tahsisiyle o adımı da atmış olacağız. Sizlerin yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında sizlerin destek ve katkısına da inanıyorum.SON dönemde dünyada İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığıyla yapılan eylemlerin arttığını görüyoruz. Günden güne büyüyen kimi ülkelerde tahammül sınırlarını aşan bu saldırıların artmasını Türkiye olarak kabullenemiyoruz. Üyesi olduğumuz tüm platformlarda, her zaman bu tehlikeye dikkat çekiyoruz.