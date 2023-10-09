Türkiye’den barış diplomasisi

Türkiye, İsrail ile Filistin arasındaki gerilimin bir an önce sona ermesi için diplomatik girişimlerini sürdürürken, iki devletli çözüm vurgusunu yineliyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya daima hazırız" ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önceki gün ABD, Suudi Arabistan, Mısır, Filistin ve İranlı mevkidaşlarıyla görüştü. Fidan dün de Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in yanısıra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'le birer görüşme gerçekleştirdi. Öte yandan İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian SABAH'ın Türkiye'nin arabuluculuk ihtimaliyle ilgili sorusuna sorusuna "Şu anda bunu konuşmak için erken. Türkiye ile yapıcı diyalog iyi bir cevap olacak" dedi.