Başkan Erdoğan: “Gazze’de su-elektrik yok hani insan hakları?”

Son dakika: Başkan Erdoğan ve Avusturya Başbakanı Nehammer'den ortak açıklama

"ADİR KARAR VERMEMİZ GEREKİYOR"

İsrail-Filistin geriliminde adil karar verilmesi gerektiğini belirten Başkan Erdoğan şunları söyledi:

Burada olaya sadece Hamas olarak bakarsak bu adil olmaz. Hamas'ın kaybı nedir? İsrail'in kaybı nedir? Buna baktığımızda ortada ciddi bir kayıp sadece Hamas'ın son aldığım bilgiler 750 civarında ölüm, 2 bin civarında yaralı var. Bugünkü rakamları henüz alamadım. Bunun karşısında İsrail tarafında da yine ölümler, yaralılar vesaire var. Fakat buraya nasıl geldik? Bu bir günde mi oldu? Yıllardır bu işin ne yazık ki bir bedeli oldu. Yıllardır buralarda sürekli ölümlerle karşı karşıya kalındı.