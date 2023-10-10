Başkan Erdoğan: “Gazze’de su-elektrik yok hani insan hakları?”

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Avusturya Federal Şansölyesi Karl Nehammer ile ortak basın toplantısı düzenleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-Filistin gerilimine dair kritik açıklamalarda bulundu.
Son dakika: Başkan Erdoğan ve Avusturya Başbakanı Nehammer'den ortak açıklama
"ADİR KARAR VERMEMİZ GEREKİYOR"
İsrail-Filistin geriliminde adil karar verilmesi gerektiğini belirten Başkan Erdoğan şunları söyledi:
Burada olaya sadece Hamas olarak bakarsak bu adil olmaz. Hamas'ın kaybı nedir? İsrail'in kaybı nedir? Buna baktığımızda ortada ciddi bir kayıp sadece Hamas'ın son aldığım bilgiler 750 civarında ölüm, 2 bin civarında yaralı var. Bugünkü rakamları henüz alamadım. Bunun karşısında İsrail tarafında da yine ölümler, yaralılar vesaire var. Fakat buraya nasıl geldik? Bu bir günde mi oldu? Yıllardır bu işin ne yazık ki bir bedeli oldu. Yıllardır buralarda sürekli ölümlerle karşı karşıya kalındı.
"GAZZE'DE SU-ELEKTRİK YOK HANİ İNSAN HAKLARI?"
Gazze'ye elektrik ve suyun verilmediğini belirten Başkan Erdoğan bölgedeki acımasızlığa tepki göstererek sözlerine şöyle devam etti:
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde elektriği, suyu kesemezsiniz. Şu anda Gazze'de acaba hastaneler ne durumda? Çalışıyor mu? Maalesef! Ama acımasızca ibadethaneler, hastaneler hepsi vuruluyor. Bunlar yapılırken kimse bir şey söylemiyor.
"ABD GEMİSİNİN İSRAİL'DE NE İŞİ VAR!"
İkili görüşmemizde değerli dostumuza söyledim. Amerika uçak gemisini İsrail'e gönderiyor. Amerika'nın uçak gemisinin İsrail'de ne işi var? Ne yapmaya geliyor? Uçak gemisinin etrafında bütün botlarıyla, uçak gemisindeki uçaklarıyla ne yapacak? Orada bütün artık Gazze'yi, etrafını vurarak, indirerek çok ciddi katliamlara adım atacak.