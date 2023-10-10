Son dakika: Başkan Erdoğan ve Avusturya Başbakanı Nehammer'den ortak açıklama

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'i resmi törenle karşıladı. Karşılama töreninin ardından iki lider görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ve Avusturya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirildi ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alındı. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleniyor.