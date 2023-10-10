Emeklilere 5 bin TL ikramiye müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısına başkanlık etti. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ana gündem maddeleri; emeklilere verilecek ikramiye, terörle mücadeledeki son durum ve İsrail ile Filistin'deki gelişmeler oldu. Toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, özetle şunları kaydetti:Yılın ilk yarısında yüzde 3.8 büyüyen, 254 milyar doları aşan ihracatının etkisiyle küresel ticaretten aldığı pay yüzde 1.03'e yükselen Türkiye, depremin getirdiği yüke rağmen hedeflerine ilerliyor.Otomotiv sektörüyle ilgili getirdiğimiz ve yılbaşına kadar uzatılan pazarlama, satış ve ilan sınırlamalarının etkisi giderek daha fazla hissediliyor. Bu kapsamda stokçuluk yapan ve haksız fiyat uygulamasına giden firmalar ile şahıslara toplam 222 milyon lira idari para cezası kesildi. Aynı şekilde rekabeti bozucu faaliyet yürüttüğü tespit edilen 139 firma 2 milyar 105 milyon lira cezaya maruz kaldı. Şimdi benzer bir uygulamayı gayrimenkul piyasasında devreye alıyoruz.Konut ve kira sektöründe adil, dürüst, özenli ve makul şekilde hareket etmeyerek piyasanın dengesini bozan fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar getiriyoruz. Çimento ve hazır beton sektöründeki dengesiz fiyat artışları da yakın takibe alındı. Yapılacak incelemeler sonunda haksız bir şekilde fiyat yükselttiği tespit edilen firmalar bunun bedelini ağır para cezalarıyla ödeyecekler.Tüketicilerimizi korumak için aldatıcı ve yanıltıcı reklam yapan firmalar ile etiketiyle kasası arasında fiyat farkı bulunan işletmeler üzerinde de hassasiyetle duruyoruz. Yapılan denetimlerde bu tür yollara tevessül edenlere 215 milyon lira ceza yazıldı. Ticaret Bakanlığımızın 81 ilde yürüttüğü gözetim ve denetim faaliyetleri ışığında fahiş fiyat uygulayan işletmelere 86 milyon lira ceza kesildi.Bakanlığımızın zincir marketlere yönelik indirim çağrısının giderek daha çok makes bulduğunu görüyoruz. Biz de buradan zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı, işletmelerimizi yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadelemize destek vermeye davet ediyorum. Vatandaşımızın ekmeğine ve aşına göz dikenlere eyvallah etmeyeceğimiz gibi bu dönemde sergilenen fedakarlıkları da asla unutmayacağız.Bilhassa emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum. Bunun için bakanlarımıza yeni hazırlıklar yapmaları noktasında gerekli talimatları vermiştim. Toplantımızda yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz.Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler kasımın ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerin durumunu tekrar gözden geçirecek, o zaman da her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. 12.2 milyon emeklimizi doğrudan etkileyen, aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyorum.Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyinde geçtiğimiz hafta yaptığımız harekatlar hassasiyetle icra ettik. Operasyonumuzun ilk safhası başarıyla sonuçlandı. 194 hedef imha edilirken 162 terörist etkisiz hale getirildi.(Türkiye'ye ait SİHA'nın düşürülmesi) Hiç şüphe yok ki bu olay milli hafızamıza kaydedilmiştir ve vakti saati geldiğinde gereği muhakkak yapılacaktır.Sınırlarımızda bir terör koridoru kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Müttefiklerimiz bize bunun sözünü verdiler ama sözlerini tutmadılar.Terör örgütlerinin adını değiştirmekle bir şey değişmiyor. 'Bir gece ansızın' sözünün gereğini sürdüreceğiz. Kuzey Irak sınırlarımızda oluşturmaya başladığımı güvenlik koridorunu yaygınlaştırıyoruz.(Filistin ve İsrail'deki gelişmeler) Bizim bu konudaki tavrımız en başından itibaren nettir. 1967 sınırlarında Başkenti Kudüs olan bağımsız, egemen bir Filistin devleti kurulmadan bölgeye huzur gelmeyeceğine inanıyoruz.Filistin halkını sürekli taciz ederek, evlerine ve arazilerine el koyarak, kalkınmasına engel olarak bölgedeki sorunun çözülemeyeceği açıktır. İsrail'in Filistin halkının temel haklarının hiçe sayan yaklaşımı kendi halkının güvenliğini tehdit etmektedir. İsrail ve Filistin topraklarında tek bir masumun burnunun kanamasına razı olmadığını söylüyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan inanç, kökenine bakmadan insanı bu şekilde savunuyoruz.İsrail güvenlik güçlerinin ve illegal yerleşimcilerin Filistinlilere uyguladığı baskı ve zulme nasıl karşıysak, İsrailli sivillere yönelik rastgele eylemlere karşıyız. Gazze'nin hava saldırılarıyla yerle yeksan edilmesi, camilerin bombalanması, kadın, yaşlı, çocuk, sivil ölümleri asla kabul edilemez bir durumdur. İsrail şehirlerinde benzer manzaralar ortaya çıkmışsa bunları kesinlikle tasvip etmiyoruz.Her şeyin olduğu gibi savaşın da bir ahlakı ve adabı vardır. Adil barışın kaybedeni olmaz. Şiddet sarmalı, ilave acıdan başka bir şey getirmez. İsrail yönetiminden Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik bombardımanı, Filistinliler'den de İsrailli yerlere saldırılarını sonlandırmasını istiyoruz.Türkiye olarak tarafların talep etmesi dahil esir takası dahil her türlü arabuluculuğa hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Filistin Devlet Başkanı ve İsrail Cumhurbaşkanı ile son derece verimli telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Çatışmaların sonlandırılması için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu belirttim.BaşkanErdoğan, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime çözüm bulunması için yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Erdoğan dün kabine toplantısına ara vererek, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la da telefonda görüştü. Gazze halkının topluca, ayrım gözetmeksizin zarar görebileceği bir adımın, bölgede yaşanan acıları ve şiddet sarmalını daha da artıracağını vurgulayan Erdoğan, sağduyuyla hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, çatışmaların sonlandırılması ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin gayretlerinin artarak süreceğini kaydetti. Bu arada Erdoğan, konuya ilişkin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'le de görüştü. ANKARA