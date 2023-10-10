Mehmetçik, bölge insanına ‘umut’ oldu

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamaya yönelik Suriye'nin kuzeyinde yer alan Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerindeki teröristlerin temizlenmesi amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekâtı 4'üncü yılına girerken, Mehmetçik bölge insanı için umudun adı oldu.





Barış Pınarı Harekâtı, 4'üncü yılına girdi. Suriye'nin kuzeyinde 600 yerleşim yerini terör örgütlerinden temizleyen Mehmetçik, bölgedeki insanlar için umudun adı oldu.







Şanlıurfa'nın hemen karşısında yer alan Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinin başta PKK/YPG olmak üzere DEAŞ'ın da temizlenmesine yönelik gerçekleştirilen harekâtın 4'üncü yılında her iki ilçe teröristlerden tamamen temizlendi. Barış Pınarı Harekâtı'nda 4 bin kilometrekareden fazla bir bölgede alan hâkimiyeti sağlandı.





GERİ DÖNÜŞLER SAĞLANDI



Bölgede güvenli alanlar oluşturduktan sonra tahrip edilen ilçelerin yeniden imarı için harekete geçen Türkiye, ülkemizde bulunan Suriyelilerin topraklarına dönüşünü sağladı.







Sağlık, eğitim ve hizmet alanlarındaki yatırımlar sonucu geri dönüşlerle bölgenin nüfusu 250 bini buldu. Harekatın başından bu yana Tel Abyad gümrük kapısından ülkesine geri dönüş yapanların sayısı ise 35 bine ulaştı.





SAĞLIK MERKEZLERİ VE OKULLAR YAPILDI



Terörden temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde, 3 hastane, 10 sağlık ocağı, 2 diyaliz merkezi, fizik tedavi merkezi, kan ve talasemi merkezi, 3 aşı merkezi ile PCR laboratuvarı ve 3 mobil klinik kuruldu.







Teröristlerin darbe vurduğu eğitim de yeniden ayağa kaldırıldı. Türkiye'nin koordinesinde eğitime hazır hale getirilen 474 okulda bu sene ilkokul, ortaokul ve lise çağında 46 bin öğrenci ders başı yapmanın sevincini yaşadı.







Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki okullarda, Suriye Geçici Hükümeti'nin belirlediği müfredat işlenirken, Tel Abyad ilçesinde, Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özgür Halep Üniversitesi 10 bölümle eğitime açıldı. Harekâtı yapıldığı bölgede, 86 cami ve 7 kilise hizmete girdi.



Diyarbakır Memur Sen Başkanı Ramazan Tekdemir: "Türkiye'nin başlattığı askeri harekatın yanında yaptığı diplomatik/akılcı hamleler sonucu Suriye'nin siyasi geleceğinin belirlenmesinde ülkemizi önemli bir aktör konumuna taşıdı.



Barış Pınarı Harekatı ile; sınırlarımızın güvenliği temin edilerek, ülkemize yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi sağlandı. Suriye halkının terör unsurlarının zararlı sonuçlarından etkilenmesi önlenerek, vatandaşların huzur ve güvenliği tesis edildi. Türkiye'de yaşayan Suriyeli vatandaşların ülkelerine güvenli dönüşleri için uygun zemin hazırlandı."