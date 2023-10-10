Suç makinesi polisi şehit etti

Büyükçekmece ilçesi Muratçeşme Mahallesi'nde önceki gece 02.30 sıralarında sokakta motosikletli 2 kişinin havaya ateş ettiği yönünde polise ihbar geldi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden polis ekibi motosikletlileri bulamadı. Ekipler çevrede araştırma yaparken bir ihbar daha geldi. Arayan kişi, "S.B. isimli husumetlim ikametime ateş etti" diyerek polisten yardım istedi. İhbarda bulunulan daireye giden polis ekibine kapıyı açan olmadı. İhbarcının numarasına da ulaşılamayınca polis ekibi, ev sahibinin can güvenliğini düşünerek, yanlarındaki site görevlisinin yardımıyla daire kapısını açıp içeri girmek istedi ancak tam o sırada polislere içeriden iki el ateş edildi. Evde bulunan Muhammet Berke Çorak'ın silahından çıkan kurşun, polis memuru Cihat Ermiş'in göğsüne isabet etti. Ağır yaralı halde hastaneye götürülen polis memuru şehit oldu. Gözaltına alınan Çorak, düşmanları olduğunu, evine kurşun isabet edince saldırıya uğradığını düşünerek kapıyı açan kişilere ateş ettiğini öne sürdü. Ancak polislerin eve girmeden önce birkaç kez "Aç kapıyı, polis" şeklinde seslendiği belirtildi.Motosikletli şüphelilerin ikamete ateş ettiği yerde evin salon camına ve duvarına toplam 6 mermi isabet ettiği saptandı. Evde narkotik köpeği ile yapılan aralamalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan Muhammet Berke Çorak'ın 39 suç kaydı olduğu öğrenildi. Azılı bir suçlu olan şüphelinin ilk suçunu 14 yaşında hırsızlık yaparak işlediği de kayıtlarda ortaya çıktı. Henüz 20 yaşındayken 32 ayrı suç işleyen Çorak'ın kayıtlarında taksirle yaralama, uyuşturucu, silah kanununa muhalefet, kasten yaralama, tehdit, motosiklet hırsızlığı ve yağma suçları yer alıyor.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde şehit polis memuru Ermiş için tören düzenlendi. Törene ailesi, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve meslektaşları katıldı. Ermiş'in cenazesi, memleketi Ankara'da toprağa verildi. Öte yandan, 2018'de mesleğe başlayan Ermiş'in oğlu Kemal Asaf'ın, dün ikinci yaş günü olduğu ortaya çıktı.Mahalle Muhtarı Mahmut Demirkıran (48), katil zanlısının bir süre önce annesi tarafından da terk edildiğini söyledi. Demirkıran, SABAH'a yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "6 yıldır oturduğu evde ikamet ediyordu. Buraya ilk taşındıklarında annesi ile beraber yaşıyorlardı. Madde bağımlısı olması ve sürekli olay çıkarması nedeniyle annesi de bir süre önce bırakıp gitmek zorunda kaldı. Yalnız yaşıyordu. Emniyet güçlerini sürekli meşgul ediyordu. Dün gece de önce motosikletliler evini kurşunlamış. Polisi kendi çağırmış. Gelen polisle de çatışmış ve polisimizi şehit etmiş. Polisimizi de iyi tanıyordum. Çok iyi bir insandı. Çok üzüldüm" dedi.