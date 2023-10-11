"ABB, Mansur Holding’e dönmüş"

AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihalelerdeki çarpıcı detayları katıldığı bir televizyon programında anlattı. Gökçek, Mansur Yavaş'ın PORTAŞ şirketiyle alakalı olarak ihalelerle ilgili usulsüzlük yaptığını, pazarlıkla verilen işlerin sayısının 32, açık ihale ile 9 sözleşme yapıldığını söyleyerek Yavaş'ın şeffaflık oranının yüzde 4.05 olduğunu aktardı. İhalelerin parasal karşılıklarına ilişkin konuşan Gökçek, 1 milyar 977 milyon liralık istisna ihale yapıldığını aktararak, "Açık ihale de ise 47 milyon 965 lira yani yüzde 1.78'ine denk geliyor. Geri kalanların hepsini istisna ihaleyle yapmış. Şeffaflığın 'Ş' harfini bulamazsınız. 47 milyon liralık bir şirkette 1 milyar 977 milyon lirayı istisna ihale veriyorsanız, 675 milyon liralık ihaleleri pazarlık olarak veriyorsanız bunun neresi şeffaflık? Burası Mansur Yavaş Holding'e dönmüş durumda. Artık şirketlerdeki bu usulsüzlük kanun tanımamazlıkların, vurgunların geldiği en büyük noktadır" dedi.

'AÇIK İHALE SAYISI 0'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yavaş yönetimini ahlaklı bir politika izlediği ve 'her kuruşun hakkını verecek' şekilde yöneteceğine dair sözlerine ilişkin Gökçek, " Mamak Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında 57 tane proje yapılmış. Bunun 50 tanesi istisna ihalelerden, 7 tanesi pazarlık usulüyle, açık ihale sayısı 0. Bunların nedeni vurgundur. Açık ihale niye yapmıyorsunuz? Siz 1 milyar liralık yaptığınız bu işleri verdikten sonra 659 milyon pazarlık usulünde var, toplam 1 milyar 698 milyon liralık iş verilmiş. Bunun bir kuruşu dahi açık ihale değil. Siz burada inşaat yapıyorsunuz niye istisna yaptınız? Bu firmalara avans verildi mi? Avans verildiyse o günden bu güne kadar 4 bin küsur tane ev yapacağız dedi bu güne kadar sadece 160 ev yapılmış. Hani bu senenin sonunda hepsi tamamlanacaktı? Nerede bu konutlar? Bu ihalelerdeki paralar nereye gitti? Yetim hakkı yiyorsanız böyle bir işin içinde parmağınız varsa bunu ortaya çıkarmak boynumuzun borcu. Ama Mansur Bey Beypazarı'nda kendine konut yaparken hemen bitiyor. Şansına ait konutları hemen bitiriyor" diye konuştu.

"VATANDAŞLAR DİKKAT ETSİN"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Dikmen Vadisi konutlarından satın alacak olan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyleyen Gökçek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 930 bin liradan başlayan peşinat fiyatıyla ev yapmaya başladığını duyurdu. Vatandaşımıza sesleniyorum, söz verdiği 4 bin küsur konuttan 160'ını bitiren Yavaş'ın ekibine güvenip buraya paranızı yatırırsanız, lütfen bu konularla kıyaslayın. Ben milletimizi uyarmak zorundayım. Herkes buraya parasını verirken 2 kere düşünsün. Gitsin incelesin aklına yatarsa alsın" ifadelerini kullandı.

'6 AY BEKLEYİN'

Yavaş'ın Kent Meydanı ve Zeminaltı otopark yapım işini açık ihale ve canlı yayında yaptığını anlatan Gökçek, ihaleye giren ilk firmanın ve ikinci firmanın yönetim kurulu üyesinin aynı kişi olduğunu bu durumunda resmi belgelerde sabit olduğunu dile getirdi. Söz konusu canlı yayınlanan ihaleye giren 5 firmadan 2'sinin yönetim kurulu aynı kişi olduğunu dile getiren Gökçek, "İhaleye baktığımızda kırım oranı binde 5. Nasıl olacak bu işler. Bu projeler Ankara'nın kalbine saplanacak bir mızrak. Bu projede Ulus'ta yer altına bir otopark yapacaklar, yapıldıktan sonra orayı bitirecekler, çünkü Ulus'ta yerin altına yolları almakla ilgili bir proje var. Burayı bir kent meydanı yapmak. Ulus' otopark yapmaya kalkarsanız bu trafiğin yerin atına alınması mümkün değil. Siz bir otoparkı birine vereceksiniz niye bu projeyi yeni gelen belediye başkanının kucağına bırakıp gitmek doğru değil. 6 ay daha bekleyin inşallah AK belediyecilik gelip bu trafiği yerin altına alsın" dedi.