Canpolat’ın ‘liyakatsiz işe alım’ sözleri İBB Meclisi’ne taşındı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, CHP'li Cemal Canpolat'ın 'İBB'deki iş alımlarında liyakatsiz davranıldığı' sözlerinin hatırlatılması tartışma yarattı. Mecliste Temel Haklar Komisyonu Başkanı Ali Rıza Teke, Canpolat'ın İBB'deki işe alımlarla ilgili açıklamaları üzerine soru önergesi verdi.Ali Rıza Teke'nin, "CHP 38. Olağan İl Kongresi'nde konuşan CHP İl Başkan Adayı Cemal Canpolat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi menfaat karşılığı torpille işe alım yaptığını alenen beyan etmiştir. Söz konusu beyanlar ile İmamoğlu'nun işe aldığı kişileri liyakat ile değil, siyasi menfaat için oy verme karşılığı işe aldığı ifşa edilmiştir.Canpolat'ın ifadeleri dikkate alındığında İmamoğlu ve yardımcılarının kongre öncesi destekledikleri adayın seçilmesi için dirsek temasında oldukları delegelere iş ve makam teklifleri haricinde başka herhangi bir menfaat sözü verilmiş midir?" sözleri CHP ve AK Partili meclis üyeleri arasında tartışmaya neden oldu. Konu hakkında söz alan AK Parti Meclis Üyesi Murat Türkyılmaz ise, "İddialar, tespitler çok net. Canpolat, bizim 4.5 yıldır söylediklerimizi kürsüden teyit etmiş oldu" dedi.Türkyılmaz'ın, Cemal Canpolat'ın yaptığı konuşmanın bir kısmını dinletmesi üzerine CHP meclis üyeleri sıralara vurarak protesto etti. Kısa süreli tartışmanın ardından soru önergesi meclis üyelerinin oylarına sunuldu ve oy çokluğu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına sevk edildi.