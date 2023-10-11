Filistin felaketlerin pençesinde

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şunları söyledi:Irak ve Suriye'ye Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gönderilmesini esas alan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ne MHP Grubu olarak sonuna kadar destek olacağız, evet oyu kullanacağız. Gelinen bu aşamada CHP tarihi imtihanla karşı karşıya. Kılıçdaroğlu terörden rahatsızsa, partisi teröre mesafeli ise hodri meydan diyorum, çıksınlar nerede durduklarını açıklasınlar. Kılıçdaroğlu'nun görüşülecek tezkereye geçtiğimiz yılda olduğu gibi hayır demesi halinde milletvekili arkadaşlarıyla beraber bayrağa, vatana, millete ve şehitlere alenen ihanet edeceklerini akıllarından çıkarmamaları tavsiyem.Filistin tam bir asırdır felaketlerin pençesinde. Kaçınılmaz ihtiyaç olan iki devletli çözüm gerçekleşmeden silahların susması hayal. Tırmanan sıcak ve silahlı çatışma ortamı kaygı verici boyutlarda. Kimden gelirse gelsin, kadın-çocuk ve yaşlı demeden savunmasız insanların hedef alınması felaket. İlk olarak ateşkes rejimi derhal tesis edilmeli. Sayın Cumhurbaşkanımızın atacağı adımlar desteklenmeli. Birleşmiş Milletler acilen devreye girmeli. Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin tanınması ve temelinin atılması geciktirilemez zorunluluk.(Kılıçdaroğlu'nun 'Meclis'e Gazi Meclis demiyorum' açıklaması) CHP Genel Başkanı'nın milli damarı çatlamış ve kurumuştur. Kendi partisindeki çıkar kavgalarından şuur kaybına ve siyasi komaya giren Kılıçdaroğlu'nun TBMM'yi karalama niyeti gayri millilik. TBMM'nin Gaziliğini sen kabul etsen ne yazar, etmesen ne çıkar. Kılıçdaroğlu'nun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gazilik unvanını tartışmaya açması da zannederim yakındır.İnsansız hava aracımız ABD'nin askeri varlığı tarafından tehdit algılanarak düşürülmüştür. Gayri hukuki bu hasmane müdahaleyi yanlış buluyor ve kınıyorum. ABD Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, SİHA'mız meşru müdafaa amacıyla düşürülmüş. Neyin meşruluğundan, neyin müdafaasından bahsedildiği muamma.Bölücü terör örgütü PKK'nın 1 Ekim Ankara saldırısından sonra sınır ötesine düzenlenen operasyonların arkasındayız. Türkiye'ye saldırmanın ödenecek bedeli var. Türk milletinin huzur ve güvenliğini bozma emelinin mutlaka ağır sonuçları olacak. Bölücü terör örgütü için emniyetli alan kalmamıştır.