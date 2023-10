Gazze’nin insani koridor çığlığı

İsrail'in hedef gözetmeksizin sivillerin üzerine bomba yağdırdığı Gazze'de kelimenin tam anlamıyla bir insanlık dramı yaşanıyor. Önce elektrikleri dün de suları Tel Aviv yönetimi tarafından kesilen Filistinli siviller yıllardır bir açık hapishaneye dönen Gazze'de kendilerini ve ailelerini güvenli bir bölgeye taşımak isteseler de bir yol bulamayarak çaresizce her akşam bomba sesleriyle başlarını yastığa koyuyor. İsrail yönetimi Gazzelilere önce Mısır'ın Refah sınır kapısını adres göstererek bölgeden ayrılabileceklerini söyledi. Daha sonra Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısını bombaladı. Mısır ise şu ana kadar bölgeden kaçan Filistinlileri ülkeye kabul edeceklerine dair hiçbir açıklama yapmadığı gibi kapıları da tamamen kapattı.Gece boyunca süren yoğun bombardıman sonrası hayatta kalabilenler moloz yığınları arasında kalan eşyalarını çıkarma derdine düşerken belki de son kez ekmek bulabiliyor olanlar kendini şanslı hissediyor. BM "İsrail'in Gazze'deki elektrik ve suyu kesmesi, enerji santralini birkaç gün içinde yakıtsız bırakabilir ve 610 binden fazla kişi için içme suyu kıtlığına neden olabilir. Tam abluka uluslararası hukuka göre de yasak ve suçtur" açıklaması yaptı. Dünya Sağlık Örgütü ise kritik tıbbi malzemeleri insanlara ulaştırabilmek için Gazze'ye insani koridor açılması çağrısında bulundu. Filistin Kurtuluş Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin yönetimi, bu yıkıcı savaşı, akan kanı ve zorla yerinden edilmeleri durdurmak için tüm dünya liderleriyle yoğun temaslar kurdu ve kurmaya devam ediyor. Filistin yönetiminin Gazze Şeridi'ne acilen gıda ve tıbbi malzeme girişi sağlanmasını talep ediyor" denildi.Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır'ın koordinasyonunda Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye acil insani yardım gönderilmesi talimatı verdi.Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'ün Gazze Şeridi'ne insani yardım gönderme kararı aldığı belirtildi. İsrail'de yayın yapan Kanal 12 Televizyonu, İsrail'in, Mısır'ı Gazze'ye yardım göndermemesi konusunda uyardığını ve yardım kamyonlarını vurma tehdidinde bulunduğunu duyurmuştu. Reuters'a konuşan bir Gazzeli, "Korkuyoruz ama daha önce hiç olmadığı kadar gururluyuz" dedi. Gazze'deki evlerin sığınakları da bulunmuyor.İsrailOrdusu'nun hava saldırısında evi hedef alınan Said Derabiye isimli doktor yaşamını yitirdi. Derabiye için Şifa Hastanesi'nde sağlık personelinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. Gazze Şeridi'nin doğusundaki Absan'da 4 ambulans hedef alındı. 7 Ekim'den bu yana 7 gazeteci yaşamını yitirdi, 2 gazeteci de kayıp. İsrail'in sivil yerleşim yerlerine bombardımanlarında 40 medya kurumunun binaları hasar gördü. Önceki gece Gazze'nin Rimal semtine yoğun hava saldırılarında ölen Filistinli gazeteciler Said et-Tavil ve Muhammed Subh'un cenazesinde meslektaşları gözyaşı döktü. Gazeteciler yaptıkları basın açıklamasında, "Üzerlerinde basın mensubu olduklarını gösteren kıyafetler olmasına rağmen hedef alındılar, İsrail vahşetinin kurbanı oldular" dedi. İsrail savaş uçaklarının başlattığı yoğun bombardıman sonucu AA fotomuhabiri Ali Jadallah'ın Er-Rimal Mahallesi'ndeki evi yerle bir oldu. DIŞ HABERLERVenezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Gazze'de ayrım gözetmeksin sivillerin yaşadığı binaların bombalandığını belirterek, İsrail'i Filistin halkına karşı "soykırım" yapmakla suçladı. Maduro, "Dünyadaki tüm Müslüman kardeşlerime, Hıristiyanlara ve Yahudilere sesleniyorum, acil ateşkes için BM'ye çağrıda bulunalım. Haritaya bakarsanız Filistin'in yıllar içerisinde topraklarının nasıl elinden alındığını anlarsınız. Uluslararası medya bunu görmek istemiyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tamamen aynı fikirdeyim. BM kararlarına saygılı, adil ve tam barışın sağlanması gerekiyor. Bir lider olarak bu duruma müdahale edecek, ateşkesin başarılmasını sağlayacak ve adil bir barışın başlatılmasını çözecek kişi Erdoğan'dır" dedi.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu: Gazze Şeridi'nde artık sayıları binleri bulmuş olan çocuk, kadın, masum insanların öldürülmesine sessiz kalanlar ne yazık ki dünyanın başka yerinde aynı şeyler yaşandığında sonuna kadar seslerini çıkarabiliyorlar. Ortadoğu'da herkesin yaşama hakkı var da gariban Filistinlilerin yaşama hakkı yok mu? Bu çifte standartlar ortadan kaldırılmalı" dedi. ANKARAİRAN ve Suudi Arabistan Gazze'deki durumla ilgili gelişmeleri görüşmek üzere İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelere dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı çağrısında bulundu. İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha da Filistin halkına yönelik saldırıları kınadı.