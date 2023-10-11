Son dakika | Teröre bir darbe daha! 8 ilde eylem hazırlığındaki 27 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı, bölücü terör örgütüne yönelik üye olma, finans sağlama ve propaganda suçunu işleyenlere yönelik Türkiye geneli "Kahramanlar"operasyonlarını başlattı. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma komutanlıkları 8 ilde eylem hazırlığı içinde olan 27 bölücü terör örgütü üyesini gözaltına aldı.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma komutanlıkları tarafından Şanlıurfa, Mardin, Van, İzmir, Isparta, Malatya, Manisa ve Adıyaman'da Bölücü Terör Örgütü üyelerine karşı "Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütüne Yardım Etmek, Terör Örgütüne Finans Sağlamak ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından düzenledikleri "Kahramanlar" operasyonları kapsamında 27 şüpheli gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecektir" şeklinde açıklamada bulundu.