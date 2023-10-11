Türk mühendisleri tarih yazdı: Zigana Projesi’ne Global Başarı Ödülü

Uluslararası yol Federasyonu (IRF), 2023 Global Başarı Ödülleri kapsamında Zigana Tüneli projesini "yapım metodolojisi" kategorisinde en iyi proje olarak seçti. Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3'üncü en uzun tüneli Zigana, mühendislik başarısını aldığı ödülle tescillemiş oldu. Yeni Zigana Tüneli şantiye şefi Yavuz Akpınar, "Bu ödülle büyük mutluluk duyduk. Ülkemizde ve yakın coğrafyamızda önemli projelere imza atmanın gururunu yaşıyoruz" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yaptığı açıklamada bakanlığın projelerinin daha önce de IRF tarafından ödüle layık görüldüğünü belirtti.
ŞOFÖRLER: DEVLETİMİZE MİNNETTARIZ
Sürücü Onur Hellaç (42):
Eski sıkıntıları çektiğimiz tünel
değil, artık konforlu bir şekilde
Yeni Zigana Tüneli'nden rahatça
ulaşımımızı sağlıyoruz.
Şaheser tünel tüm sürücüleri zor şartlardan
kurtardı. Uluslararası ödül alması da
gururlandırdı. Devletimize minnettarız.
Kamyonet sürücüsü Orhan Bayram (55):
Eski Zigana Tüneli'ni
kullandığımız dönemlerde, hele
de kış şartlarında çok çileler çekerdik.
Yeni Zigana Tüneli ömrümüze ömür
kattı. Devletimiz bizleri konfora ve rahatlığa kavuşturdu.
Uluslararası ödül alması da Türk milleti olarak bizleri
gururlandırdı. Yapanlardan Allah razı olsun.