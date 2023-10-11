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Giriş Tarihi: 11.10.2023

Türk mühendisleri tarih yazdı: Zigana Projesi’ne Global Başarı Ödülü

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Türk mühendisleri tarih yazdı: Zigana Projesi’ne Global Başarı Ödülü
Uluslararası yol Federasyonu (IRF), 2023 Global Başarı Ödülleri kapsamında Zigana Tüneli projesini "yapım metodolojisi" kategorisinde en iyi proje olarak seçti. Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3'üncü en uzun tüneli Zigana, mühendislik başarısını aldığı ödülle tescillemiş oldu. Yeni Zigana Tüneli şantiye şefi Yavuz Akpınar, "Bu ödülle büyük mutluluk duyduk. Ülkemizde ve yakın coğrafyamızda önemli projelere imza atmanın gururunu yaşıyoruz" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yaptığı açıklamada bakanlığın projelerinin daha önce de IRF tarafından ödüle layık görüldüğünü belirtti.



ŞOFÖRLER: DEVLETİMİZE MİNNETTARIZ

Sürücü Onur Hellaç (42): Eski sıkıntıları çektiğimiz tünel değil, artık konforlu bir şekilde Yeni Zigana Tüneli'nden rahatça ulaşımımızı sağlıyoruz. Şaheser tünel tüm sürücüleri zor şartlardan kurtardı. Uluslararası ödül alması da gururlandırdı. Devletimize minnettarız.



Kamyonet sürücüsü Orhan Bayram (55): Eski Zigana Tüneli'ni kullandığımız dönemlerde, hele de kış şartlarında çok çileler çekerdik. Yeni Zigana Tüneli ömrümüze ömür kattı. Devletimiz bizleri konfora ve rahatlığa kavuşturdu. Uluslararası ödül alması da Türk milleti olarak bizleri gururlandırdı. Yapanlardan Allah razı olsun.
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Türk mühendisleri tarih yazdı: Zigana Projesi’ne Global Başarı Ödülü
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