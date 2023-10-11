Türk mühendisleri tarih yazdı: Zigana Projesi’ne Global Başarı Ödülü

Uluslararası yol Federasyonu (IRF), 2023 Global Başarı Ödülleri kapsamında Zigana Tüneli projesini "yapım metodolojisi" kategorisinde en iyi proje olarak seçti. Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3'üncü en uzun tüneli Zigana, mühendislik başarısını aldığı ödülle tescillemiş oldu. Yeni Zigana Tüneli şantiye şefi Yavuz Akpınar, "Bu ödülle büyük mutluluk duyduk. Ülkemizde ve yakın coğrafyamızda önemli projelere imza atmanın gururunu yaşıyoruz" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yaptığı açıklamada bakanlığın projelerinin daha önce de IRF tarafından ödüle layık görüldüğünü belirtti.Eski sıkıntıları çektiğimiz tüneldeğil, artık konforlu bir şekildeYeni Zigana Tüneli'nden rahatçaulaşımımızı sağlıyoruz.Şaheser tünel tüm sürücüleri zor şartlardankurtardı. Uluslararası ödül alması dagururlandırdı. Devletimize minnettarız.Eski Zigana Tüneli'nikullandığımız dönemlerde, helede kış şartlarında çok çileler çekerdik.Yeni Zigana Tüneli ömrümüze ömürkattı. Devletimiz bizleri konfora ve rahatlığa kavuşturdu.Uluslararası ödül alması da Türk milleti olarak bizlerigururlandırdı. Yapanlardan Allah razı olsun.