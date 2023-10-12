Duruşmadan yine kaçtı

CHP'liAydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan'ın da aralarında bulunduğu 33 sanık ile "İhaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamalarıyla 6 yıldan 14 yıla kadar hapis istemiyle Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Davanın 5. celsesi önceki gün görüldü. Çerçioğlu, karar çıkması beklenen duruşmaya 3. kez katılmadı. Çerçioğlu'nun avukatı Tunahan Sandallı, "Müvekkil sağlık mazereti nedeniyle duruşmaya katılamamıştır.Buna ilişkin özel hastaneye ait 2 günlük istirahat raporunu dosyaya sunuyoruz" dedi. Bunun üzerine hâkim, "Bu nedir hep aynı özel hastaneden rapor sunuyorsunuz!" diye tepki gösterdi. Duruşma 16 Ocak'a bırakıldı. Çerçioğlu'nun duruşmaya katılmaması halinde zorla getirme kararı verileceği belirtildi. Karaarslan'ın ise SEGBİS ile cezaevinden duruşma salonuna bağlanması beklenen UYAP'tan yapılan kontrollerde 5 Eylül 2023'te tahliye edildiği ortaya çıktı.