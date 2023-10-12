İsrailli Bakan’a sert tepki! Yaralıları ziyaret ettiği hastaneden kovuldu: Ülkeyi mahvettiniz!

Dünya nefesini tuttu, İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmalara kilitlendi.
7 Ekim sabahı başlayan çatışmaların ardı arkası kesilmedi. İsrail, 6 gün boyunca sivillere bomba yağdırmaya devam etti. Binlerce çocuk ve kadın, saldırılarda hayatını kaybetti.
İsrail Çevre Koruma Bakanı Idit Silman, Aksa tufanı operasyonlarında yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etmek istedi. Ancak hastane personeli ve yaralıların yakınları tarafından büyük tepkiyle karşılaşınca ne yapacağını bilemedi. Silman'a hastaneden kovan bir yaralı yakını "Siz sorumlusunuz. Evine git. Bu insanları rahatsız ediyorsunuz" diye seslendi.
İsrailli Bakan'a hastanede büyük şok! Apar topar kaçtı | Video
Hastaneye gelen yüzlerce yaralıyı tedavi eden doktorlardan biri de "Bu ülkeyi mahvettiniz" diyerek Bakan Idit Silman'a tepki gösterdi.