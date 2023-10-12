İsrailli Bakan’a sert tepki! Yaralıları ziyaret ettiği hastaneden kovuldu: Ülkeyi mahvettiniz!

İsrail Çevre Koruma Bakanı Idit Silman, Aksa tufanı operasyonlarında yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etmek istedi. Ancak hastane personeli ve yaralıların yakınları tarafından büyük tepkiyle karşılaşınca ne yapacağını bilemedi. Silman'a hastaneden kovan bir yaralı yakını "Siz sorumlusunuz. Evine git. Bu insanları rahatsız ediyorsunuz" diye seslendi.

İsrailli Bakan'a hastanede büyük şok! Apar topar kaçtı | Video