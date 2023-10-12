SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan İsrail zulmüne sert tepki: Gazze’de su yok, ekmek yok, gıda yok!

'MUHALEFETİN TEK DERDİ KOLTUKLARINI KORUMAKTIR'

Muhalefetin tek derdi koltuklarını korumaktır. Gençlerin sırtından geçinenlerin ne ülke ne de millet gibi meselelerinin gündemde olmadığı açıktır. Biz hayatın her alanında gençlerimize alan açmanın mücadelesini verdik, veriyoruz.

TÜBİTAK burs programlarımızla 2023 yılında 26 bin 632 lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisine 730 milyon lira destek aktardık. Uluslararası Uzay Kongresi 2026'da Antalya'da olacak.

Bugün itibarıyla Rusya-Ukrayna savaşı 595. gününü geride bıraktı. Suriye'deki kardeşlerimiz 12 yıldır barışa, huzura hasret bir şekilde bir kısmı içeride bir kısmı başka ülkelerde zor şartlar altında hayata tutunuyor. Bir tarafta bölücü terör örgütünün saldırıları, diğer tarafta rejimin bombardımanları milyonlarca mazlum hayatta kalma mücadelesi veriyor. Kardeş coğrafyalarda istikrarsızlık, gerilim hakim.