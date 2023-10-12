Son dakika | Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

"TÜRKİYE ARABULUCULUĞA HAZIR"

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin krizin bir an önce sonlandırılması için her türlü çabayı gösterdiğini, arabuluculuk dahil birçok barışçıl adımı atmaya hazır olduğunu belirtti.