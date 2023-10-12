Son dakika | Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-Filistin gerilimi sonrası bölgede barışın tesisi için yürüttüğü diplomasi trafiğini aralıksız sürdürüyor. Dünya liderleri ile bölgede atılacak adımları konuşan Başkan Erdoğan son olarak Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü.
"TÜRKİYE ARABULUCULUĞA HAZIR"
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin krizin bir an önce sonlandırılması için her türlü çabayı gösterdiğini, arabuluculuk dahil birçok barışçıl adımı atmaya hazır olduğunu belirtti.