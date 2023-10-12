Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü
Giriş Tarihi: 12.10.2023 17:40 Son Güncelleme: 12.10.2023 18:07

Son dakika | Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede ve dünyada kaygıyla izlenen İsrail-Filistin çatışmaları ve insani krizlere çözüm arayışları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Erdoğan, 1967 sınırları içerisinde bağımsız Filistin devletinin kurulması gerektiğine vurgu yaptı.

Son dakika | Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-Filistin gerilimi sonrası bölgede barışın tesisi için yürüttüğü diplomasi trafiğini aralıksız sürdürüyor. Dünya liderleri ile bölgede atılacak adımları konuşan Başkan Erdoğan son olarak Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü.

"TÜRKİYE ARABULUCULUĞA HAZIR"

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin krizin bir an önce sonlandırılması için her türlü çabayı gösterdiğini, arabuluculuk dahil birçok barışçıl adımı atmaya hazır olduğunu belirtti.

BAĞIMSIZ FİLİSTİN VURGUSU

Başkan Erdoğan, sorunun temelli çözümü için Filistin'e verilen sözlerin tutulması ve uluslararası toplumun 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına öncülük etmesinin şart olduğunu söyledi.

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Son dakika | Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü
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