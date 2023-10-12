Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede ve dünyada kaygıyla izlenen İsrail-Filistin çatışmaları ve insani krizlere çözüm arayışları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Erdoğan, 1967 sınırları içerisinde bağımsız Filistin devletinin kurulması gerektiğine vurgu yaptı.