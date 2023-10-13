Kuşatma hukuka aykırı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamasında Gazze'ye yönelik saldırılara değindi, İsrail'e ve ABD'ye tepki gösterdi:
Gazze'de insanlar susuz bırakılıyor. Gazze kuşatmasıyla elektrik ve suyun kesilmesi hukuka da vicdana da aykırıdır. Bölgede çözüm bağımsız Filistin devletinin kurulmasıdır. Her iki taraftan sivillerin öldüğü görüntü üzüntü verici. Sivillerin bombalanması durdurulmalı. Cumhurbaşkanımızın yaklaşımı desteklenmeli. Gazze halkının suçlu ilan edilmesi ilkel bir yaklaşımdır.
ARABULUCULUK VE ESİR TAKASINDA CUMHURBAŞKANIMIZIN CİDDİ TECRÜBESİ VAR: (Esir takası konusunda Türkiye'nin girişimlerine dair)
Sayın
Cumhurbaşkanımızın bu
konularda ciddi tecrübesi
ve rolü vardır. Rusya-
Ukrayna meselesinde
de bu insani rolü etkin
bir şekilde icra etmiştir.
Kurumlarımız, yapmamız
gerekenler açısından
hazırlıklarını tamamlamıştır.
Tahliye konusunda da
hazırlıklarımız vardır.
SİVİLLER HEDEF ALINAMAZ
: Sivillerin hedef alınması kabul edilemez. Barış mesajı verilmeli. Topyekûn bombalama bir devlet aklı değil.
ABD'YE ZOR SORU: GÖNDERDİĞİNİZ UÇAKLAR NEREYİ VURACAK? DİPLOMASİNİZ NEREDE?
REFAH
sınır kapısının bombalanması, insanları topyekûn mezara gömmek anlamına gelir. Ayrıca ikide bir bakanlar "Gazze'ye tam kuşatma yapılacak" diye açıklamalar yapıyor. Bu uluslararası hukuka aykırı. Saldıranlarla mücadele edersiniz. Olay olur olmaz İsrail Başbakanı tarafından 'Haritaları değiştireceğiz' açıklaması yapılması yanlış. Burada egemen devlet olarak herkes kendisine saldırana karşılık verir. On yıllardır çözümsüz kalmış, nesillerin yok olduğu süreçte bir günde ortaya çıkan bir mesele değildir bu. Haritayı değiştirmekten bahsetmek, şu anda yapılacak en basiretsiz eylem. BM üyesi devlet kendisine saldırı yapıldığında hukuk içinde savunma hakkına sahiptir. Ancak bu orantılı şekilde olmalı. Bütün Filistin halkına dönük, sivillerin hayatını kaybetmesine dönük şiddete dönüşürse bu söz konusu olamaz. ABD oraya uçak gemileri göndererek ne elde edecek? Gönderdiğiniz uçaklar sivil insanları mı vuracak? Diplomasiniz nerede?
ÇÖZÜM 1967 SINIRLARINDA BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ
Cumhurbaşkanımızın
açıkladığı yol haritasına herkesin destek vermesi gerekir. Adil barışın hayata geçirilmesi, 1967 sınırlarında Filistin devletinin hayata geçirilmesi çözümü sağlayacaktır.
ABD'Lİ BAKANIN SÖYLEMİ DÜNYAYI ORTA ÇAĞ'A GÖTÜRÜR (ABD Dışişleri Bakanı John Blinken'ın İsrail'deki açıklamalarına dair)
ABD Dışişleri
Bakanı'nın 'Ben burada bir
Yahudi olarak bulunuyorum'
yaklaşımı tehlikeli
bir yaklaşım. Bulunduğu
görev, diplomasinin
işletilmesi gereken bir
görev. Dini aidiyetler
işin içine katılırsa
dünyayı Orta Çağ'a
götürürsünüz. Dini
aidiyetler üzerinden
tarafgirlik ve hizipçilik
yürütülüyor.
Farklı etnik grupların
yaşadığı bu bölgede
herkesin hassas
davranması
gerekir.
AB'YE SANSÜR TEPKİSİ
ÇATIŞMA bölgelerinde meslektaşlarınız önemli görevler yapıyor. Kendileri dikkat etmeliler. Tarafsız bir habercilik ortaya çıkınca hemen engellemeye çalışılıyor. X platformunda objektif bilgiler yayınlandığında AB'den bunun engellenmesine yönelik sesler duyuyoruz. AB toplu cezalandırmaya alet oluyor.