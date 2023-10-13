Kuşatma hukuka aykırı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamasında Gazze'ye yönelik saldırılara değindi, İsrail'e ve ABD'ye tepki gösterdi:Gazze'de insanlar susuz bırakılıyor. Gazze kuşatmasıyla elektrik ve suyun kesilmesi hukuka da vicdana da aykırıdır. Bölgede çözüm bağımsız Filistin devletinin kurulmasıdır. Her iki taraftan sivillerin öldüğü görüntü üzüntü verici. Sivillerin bombalanması durdurulmalı. Cumhurbaşkanımızın yaklaşımı desteklenmeli. Gazze halkının suçlu ilan edilmesi ilkel bir yaklaşımdır.SayınCumhurbaşkanımızın bukonularda ciddi tecrübesive rolü vardır. Rusya-Ukrayna meselesindede bu insani rolü etkinbir şekilde icra etmiştir.Kurumlarımız, yapmamızgerekenler açısındanhazırlıklarını tamamlamıştır.Tahliye konusunda dahazırlıklarımız vardır.: Sivillerin hedef alınması kabul edilemez. Barış mesajı verilmeli. Topyekûn bombalama bir devlet aklı değil.REFAHsınır kapısının bombalanması, insanları topyekûn mezara gömmek anlamına gelir. Ayrıca ikide bir bakanlar "Gazze'ye tam kuşatma yapılacak" diye açıklamalar yapıyor. Bu uluslararası hukuka aykırı. Saldıranlarla mücadele edersiniz. Olay olur olmaz İsrail Başbakanı tarafından 'Haritaları değiştireceğiz' açıklaması yapılması yanlış. Burada egemen devlet olarak herkes kendisine saldırana karşılık verir. On yıllardır çözümsüz kalmış, nesillerin yok olduğu süreçte bir günde ortaya çıkan bir mesele değildir bu. Haritayı değiştirmekten bahsetmek, şu anda yapılacak en basiretsiz eylem. BM üyesi devlet kendisine saldırı yapıldığında hukuk içinde savunma hakkına sahiptir. Ancak bu orantılı şekilde olmalı. Bütün Filistin halkına dönük, sivillerin hayatını kaybetmesine dönük şiddete dönüşürse bu söz konusu olamaz. ABD oraya uçak gemileri göndererek ne elde edecek? Gönderdiğiniz uçaklar sivil insanları mı vuracak? Diplomasiniz nerede?Cumhurbaşkanımızınaçıkladığı yol haritasına herkesin destek vermesi gerekir. Adil barışın hayata geçirilmesi, 1967 sınırlarında Filistin devletinin hayata geçirilmesi çözümü sağlayacaktır.ABD DışişleriBakanı'nın 'Ben burada birYahudi olarak bulunuyorum'yaklaşımı tehlikelibir yaklaşım. Bulunduğugörev, diplomasininişletilmesi gereken birgörev. Dini aidiyetlerişin içine katılırsadünyayı Orta Çağ'agötürürsünüz. Diniaidiyetler üzerindentarafgirlik ve hizipçilikyürütülüyor.Farklı etnik gruplarınyaşadığı bu bölgedeherkesin hassasdavranmasıgerekir.ÇATIŞMA bölgelerinde meslektaşlarınız önemli görevler yapıyor. Kendileri dikkat etmeliler. Tarafsız bir habercilik ortaya çıkınca hemen engellemeye çalışılıyor. X platformunda objektif bilgiler yayınlandığında AB'den bunun engellenmesine yönelik sesler duyuyoruz. AB toplu cezalandırmaya alet oluyor.