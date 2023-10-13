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Giriş Tarihi: 13.10.2023

TSK’dan drone’lara karşı tatbikat

BETÜL USTA BETÜL USTA
TSK’dan drone’lara karşı tatbikat
Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı envanterinde bulunan silah ve sistemler kullanılarak kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücünün tanıtılması maksadıyla bugün, General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesinde (Zafer/Polatlı) Ateş Serbest Tatbikatı-2023'ün Seçkin Gözlemci ve Basın Günü icra edilecek. Tatbikatta ilk defa teröristlerin kanlı tuzaklarını bozan KORKUT Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi yer alacak. Korkut, alçak irtifa hava savunmasını uçak ve helikopterler gibi klasik hava tehditlerinin yanı sıra havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi güncel hava hedeflerine karşı da en etkili şekilde icra ediyor. Sistem ile kamikaze drone saldırılarının da önüne geçilebildiği ifade ediliyor.
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TSK’dan drone’lara karşı tatbikat
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