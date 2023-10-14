Ayşenur ablası devreye girdi

HALK TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun kaçak villası için aynı kanalda daha önce program yapan sunucu Ayşenur Arslan'ın devreye girdiği öğrenildi. Sarıyer Kireçburnu İsak Sokak'taki İzmirli Villaları'nda oturan Arslan'ın, Mahiroğlu'nun kaçak eklenti inşa ettiği villayı satın alırken aracılık yaptığı öğrenildi.Arslan'ın, çalışmalardan ve gürültüden rahatsız olan komşularına "Az biraz daha dişinizi sıkın, bizim patron gelecek oraya" dediği öğrenildi. 5 yıl önce İzmirli Villaları'nın karşısında apartman dairesi alan ve Mahiroğlu'nun 'Ayşenur abla' dediği Ayşenur Arslan, bölgeyi tanıyınca patronuna Hayri Kundura'nın patronu Bahattin Yıldız'a ait villanın borç nedeniyle ipotekli olduğu, Yıldız'ın vefatı üzerine banka tarafından satışa çıkarıldığından bahsetti.Mahiroğlu'nun banka üzerinden 4.5 milyon dolara satın aldığı villanın bulunduğu alanda, çok önceden bir anıt mezarın olduğu, ancak villalar yapılırken anıt mezarın kaldırıldığı iddia edildi. Diğer taraftan Mahiroğlu'nun kaçak villa inşaatına hız kesmeden devam ettiği görüldü. SABAH'ın bölgede yaptığı çalışmada çarşamba günü farklı saatlerde 3 beton mikserinin Mahiroğlu'na ait kaçak villada beton dökümü yaptığı görüldü.