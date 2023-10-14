Bakan Yerlikaya duyurdu! HDP’li vekilin aracında iki terörist yakalandı

YEŞİL SOL PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ARAÇI ÇIKTI

BTÖ mensubu terörist Hazal Karabey ve BTÖ'ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahıs ise R.T., PTS kayıtları ve KGYS kameralarında yapılan kontrollerde ise; her iki şüpheliyi de Ağrı'ya getiren aracın HDP adına tescilli ve Ağrı Yeşil Sol Parti milletvekili Heval Bozdağ adına tahsisli olduğu belirlendi. Tutuklanan şüphelileri, söz konusu milletvekilinin şoförü ile birlikte kendisinin getirdiği tespit edildi. Şoför Y. N. tutuklandı.