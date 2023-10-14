Bakan Yerlikaya duyurdu! HDP'li vekilin aracında iki terörist yakalandı | Video
Son dakika haberi... Ağrı’da sınır ötesine kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi ile örgüte katılacağı değerlendirilen 1 kişi jandarma birimlerince yakalanarak gözaltına alındı. Güvenlik birimleri, 2 şüpheliyi Ağrı’ya getiren aracın ise Halkların Demokratik Partisi (HDP) adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili Heval Bozdağ adına tahsisli olduğu tespit etti.Bozdağ hakkında soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi
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