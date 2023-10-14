CHP’li belediyeden halka barikat

Muğla'nın Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi ile Yatağan ilçesi Deştin Mahallesi arasında kalan kızılçam ormanlarının kalbinde kurulması planlanan çimento fabrikasının ÇED raporu, köylülerin ve çevrecilerin açtığı dava sonucunda mahkeme tarafından iptal edildi. SABAH'ın ısrarlı yayınlarının da ardından Menteşe Belediyesi, Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Entegre Çimento Fabrikası ve Hammadde Ocakları Projesine verdiği ruhsatı iptal etti ve fabrika inşaatını mühürledi. Çimento fabrikasına karşı mücadele eden köylüler ve çevreciler, fabrika alanındaki 1/5000 ölçekli imar planının iptalini talep etmek için Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Ekim Ayı Meclis toplantısına katıldı. Muğla Büyükşehir, belediye meclis toplantısına katılan köylüler ve çevreciler ile meclüs üyeleri arasına barikat kurdu. Vatandaşlar, barikata rağmen söz konusu imar planının iptalini talep ederek meclis gündemine alınmasını talep etti. Belediye, vatandaşların bu talebine kulak tıkadı. Vatandaşlar, durumu alkışlarla protesto ederek salondan ayrıldı. Duruma sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar, "Seçimle başa gelenler halk ile arasına barikat kurmuş" diyerek tepki gösterdi.