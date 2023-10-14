Bahçeli: Gazze insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 19. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni sonrası gündeme ilişkin açıklama yaptı.



İsrail-Hamas çatışmasına değinen Bahçeli şöyle konuştu:



''Şu an Gazze'de insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya bırakılmıştır. Su elektrik yok. Dünya bu olayları seyretmektedir. 927 yıldan bu yana başlatılmış olan Haçlı Seferi'nin yeni bir ruhu doğuyor. Dünya ülkelerinin büyük bir bölümü İsrail'i teşvik ediyor diğer taraftan birçok mazlum inim inim inliyor.''