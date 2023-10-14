Haberler Gündem Haberleri Bahçeli: Gazze insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya
Giriş Tarihi: 14.10.2023 14:32 Son Güncelleme: 14.10.2023 14:42

Bahçeli: Gazze insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya

İsrail'in Gazze'ye saldırıları ile ilgili açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli "Gazze'ye olan saldırılardan üzüntü duyuyoruz. Haçlı Seferi'nin yeni bir ruhu. Gazze'de insanlık dışı muamele var. Erdoğan bir an evvel ateşkes için çalışıyor. " dedi.

Bahçeli: Gazze insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 19. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni sonrası gündeme ilişkin açıklama yaptı.

İsrail-Hamas çatışmasına değinen Bahçeli şöyle konuştu:

''Şu an Gazze'de insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya bırakılmıştır. Su elektrik yok. Dünya bu olayları seyretmektedir. 927 yıldan bu yana başlatılmış olan Haçlı Seferi'nin yeni bir ruhu doğuyor. Dünya ülkelerinin büyük bir bölümü İsrail'i teşvik ediyor diğer taraftan birçok mazlum inim inim inliyor.''

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Bahçeli: Gazze insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya
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