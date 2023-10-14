Bahçeli: "Gazze insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya" | Video

İsrail'in Gazze'ye saldırıları ile ilgili açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli "Gazze'ye olan saldırılardan üzüntü duyuyoruz. Haçlı Seferi'nin yeni bir ruhu. Gazze'de insanlık dışı muamele var. Erdoğan bir an evvel ateşkes için çalışıyor. " dedi. Bahçeli ayrıca; "İsrail’in aklını başına alması ve Amerikalı dayılarına güvenmemesi lazım. Türkiye’nin etrafında kenetlenerek bu sıkıntıları gidermesi lazım. Sorun ABD ve İsrail arasındadır. Sorunu çözecekse onlar çözeceklerdir" ifadelerine yer verdi.