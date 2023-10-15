Alev Alatlı paylaştı: Yahudi Fanatizmi nasıl yayıldı? İsrailli Profesör Şahak’tan çarpıcı tespitler

MARX, LENİN, TROTSKY...

Benim gençliğimde Karl Marx'ın Alman-Yahudisi olduğu bilinir, ancak, Lenin (Vladimir Ulyanov) de dahil olmak üzere Rusya'yı 1917-20 yılları arasında yönetenlerin çoğunun Yahudi olmuş olmalarına özel anlamlar yüklenmezdi. Şimdi artık, Kızıl Ordu'ya kumanda eden ve bir süre Sovyet dış işlerini yürüten Leon Trotsky'nin asıl adının Lev Bronstein, Bolşevik Parti Genel Sekreteri ve Merkez İcra Komitesinin başkanı Yakov Sverdlov'un, Solomon; Komünizmi dünyaya ihraç etmekle görevli Komünist Enternasyonel'in (Komitern) başkanı Grigori Zinoviev'in, Radomyslsky; basın komiseri Karl Radek'in, Sobelsohn; dış işleri komiseri Maxim Litvinov'un, Wallach; Lev Kamenev'in, Rosenfeld olmasının rastlantısal olmadığından bahsediliyor.

BALKANLARDA KOMÜNİST DEVRİM: SLAVLARIN YAHUDİLER TARAFINDAN FETHİ

"Slav topraklarındaki Komünist Devrimi kısaca 'Slavların Yahudiler tarafından fethi' olarak özetlenebilir" cümlesinin sahibi, 'Yahudi Tarihi, Yahudi Dini: Üç Bin Yılın Ağırlığı' isimli (1994) kitabın yazarı Prof. İsrael Şahak. Polonya'da doğmuş, Belsen-Bergen toplama kampında iki yıl ölmemeyi başarmış, 1945'de Müttefikler tarafından kurtarılmasını müteakip İsrail'e göç etmiş kimya profesörü. Yahudiliğin çeşitli veçhelerini inceleyen eserleri olan Şahak, aynı zamanda bir insan hakları eylemcisi. Gore Vidal, kendisinden "Büyük peygamberlerin sonuncusu değilse bile en yenisi" diye bahsediyor. Noam Chomsky'e göre "Dikkate değer bir iç-görü ve derin bilgi sahibi olan olağanüstü bir bilim adamı."