Bu yeni bir haçlı seferidir

MHP'nin 19. Dönem Siyaset ve Liderlik Okulu Açılış Töreni'nde konuşan Bahçeli, açıklamasının büyük bölümünü Gazze'deki insanlık trajedisine ayırdı. İsrail'in Filistinlilere yönelik ablukasını ve saldırılarını sert sözlerle eleştiren Bahçeli, "Su yok, elektrik yok. Gazze, her türlü tedavi imkânından mahrum bırakılmıştır. Dünya bu olayları seyretmektedir. Haçlı seferinin yeni bir ruhu doğuyor. Dünya ülkelerinin büyük bölümü İsrail'i teşvik ediyor, tahrik ediyor. Lobiler faaliyete geçiyor, basın organları onları destekliyor. Birçok mazlum inim inim inliyor" şeklinde konuştu.Türkiye'nin tarihi şuuruyla hareket ederek barışın tesisi için mücadele ettiğine dikkat çeken Bahçeli, bu faaliyetler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tam destek verdiklerini vurguladı.Bahçeli, "MHP olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yönlü diplomatik faaliyetlerine tartışmasız desteklerimizi buradan ilan etmek istiyorum. Türkiye yalnız değildir, Sayın Recep Tayyip Erdoğan yalnız değildir" ifadelerini kullandı.1947 yılından bugüne kadar Filistin'in işgale uğrayan topraklarını fotoğraflarla gösteren Bahçeli, "Filistin toplumu yok ediliyor. Bu harita çok açık ve nettir. 1967 yılı esas alınarak, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmalı. Türkiye'nin bakış açısı budur, kararlılığı budur" dedi.Ortadoğu'nun güncel haritasını da basın mensuplarına göstererek önemli bir çağrıda bulunan Bahçeli, "İsrail'in etrafında bir barış ve huzur çemberinin oluşması lazım. Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Filistin olmak üzere barış, huzur ve güvenliği kapsayan siyasi birliğin kısa süre içinde tesisi yolunda faaliyet göstererek, Türkiye'nin yine uluslararası ilişkilerde bir önderlik yapmasını arzuluyorum. Barışı sağlayabilmenin yolu, buradaki komşu ülkelerin barış ve güvenlik içerisinde Filistin ve İsrail'e sahip çıkmasına bağlıdır" şeklinde konuştu.