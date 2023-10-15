Kılıçdaroğlu’na 3 ilden büyük şok

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Cemal Canpolat'ın İstanbul kongresinde kaybetmesi genel merkezde şok etkisi yarattı. Genel merkezde Kılıçdaroğlu'na bayrak açan ilk hamle CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ'dan geldi. Özdağ, 18 kurultay delegesine sahip Samsun'da değişimcilere katıldığını duyurdu. İkinci darbe ise İzmir Milletvekili Deniz Yücel'den geldi.Sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama paylaşan Yücel, "Özgür Özel'i destekleme kararı aldım" dedi. İzmir örgütünde etkin bir güce sahip olduğu bilinen Yücel, paylaştığı mesajda, "Evvela yönetimsel anlamda bir değişim ve yenilenme gerektiği kanaatine vardım" sözüyle dikkat çekti.Bir başka gelişme ise Denizli'de yaşandı. CHP il örgütü genel başkanlık yarışında Özgür Özel'i destekleyeceklerini belirterek, 14 kurultay üyesiyle destek imzalarını Özel'e sunduklarını duyurdu.