Türkiye Gazze için tek yürek

Türkiye, Filistin halkına destek için tek yürek oldu. Yurt genelinde düzenlenen protestolarda, soykırıma kalkışan İsrail'e lanet yağdı. İstanbul Sultanahmet'te Milli İrade Platformu'nca düzenlenen "Büyük Filistin Yürüyüşü" için katılımcılar Beyazıt'ta toplandı. Polis, yürüyüş güzergâhında yoğun güvenlik önlemi aldı. Fatih, Eminönü ve Aksaray yönünden Beyazıt Meydanı'na gelen kadın, çocuk, yaşlı binlerce kişi, Türkiye ve Filistin bayraklarının yanı sıra Filistin'e destek için çok sayıda döviz ve pankart taşıdı. Filistin lehine çeşitli sloganlar atılırken, İsrail sloganlarla protesto edildi. Gruptakiler, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı namazın ardından Filistin için dualar etti.İstanbul'daki yürüyüşe Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı.Ankara'da da "Soykırıma Hayır, Filistin'e Destek, Siyonizme Lanet" mitingi düzenlendi. Memur-Sen, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), HAKİŞ, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinin katılımıyla Anıtpark'ta gerçekleştirilen miting, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Etkinlikte ayrıca, katılımcılar sanatçılar eşliğinde ezgi ve marşlar okudu. "Kudüs'e Selam, Direnişe Devam" yazılı dev pankartın asıldığı miting alanında, Filistin'e destek sloganları atıldı.